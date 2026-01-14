 Ukrainoje tiriama garsios politikės korupcijos schema, partijos biure vyko krata

2026-01-14 10:35
BNS inf.

Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specialioji kovos su korupcija prokuratūra (SAPO) antradienį pranešė atskleidę korupcijos schemą, susijusią su vienos parlamentinės frakcijos lyderiu.

Šaltinių teigimu, byla susijusi su buvusia premjere Julija Tymošenko, jai pareikšti įtarimai.

Apie tai pranešė ukrainiečių leidinys „Ukrainska Pravda“.

J. Tymošenko partijos „Batkivščyna“ („Tėvynė“) biure Kyjive vyko krata, sakė šaltiniai.

Šaltinių teigimu, ji siūlė kyšius Aukščiausiosios Rados nariams iš kitų partijų.

Vėliau NABU pranešė, jog drauge su SAPO atskleidė schemą, pagal kurią vienos parlamentinės frakcijos lyderis siūlė neteisėtų naudų keliems parlamentarams iš kitų frakcijų mainais į balsus „už“ ar „prieš“ priimant tam tikrus konkrečius įstatymus.

Byla preliminariai tiriama pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neteisėtos naudos siūlymo, žadėjimo ar davimo.

Daugiau detalių turėtų būti paskelbta vėliau.

