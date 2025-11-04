Vokietija kitąmet planuoja trimis milijardais eurų padidinti savo karinę paramą Ukrainai

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilis „į 2026 metų parlamento biudžeto procesą įtrauks dar tris milijardus eurų paramos Ukrainai“, naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos atstovas.
„Tai, be kita ko, apima šaudmenis, dronus, šarvuočius ir dviejų „Patriot“ sistemų pakeitimą“, – pridūrė jis.
Atstovas pridūrė, kad „Vokietija tvirtai palaiko Ukrainą ir yra didžiausia Ukrainos rėmėja Europoje. Tai taikoma finansiniu, ekonominiu ir kariniu požiūriu.“
„Mes tęsime savo paramą tol, kol ji bus būtina (Kyjivui) apsiginti nuo Rusijos agresijos karo“, – tvirtino jis.