Vokietija skirs Ukrainai papildomą 40 mln. eurų pagalbą žiemai

„Padėsime, kad būstai liktų šilti ir apšviesti. Rusijai, kuri rengia tikslingas teroro atakas prieš civilinę dujų ir šilumos tiekimo sistemą, nepavyks palaužti savo tėvynę ginančių ukrainiečių moralės“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas. Lėšos esą bus naudojamos humanitarinėms priemonėms ir, pavyzdžiui, šildymo sistemų ir apgadintų namų remontui, taip pat elektros generatorių ir tokių prekių, kaip antklodės ar higienos priemonės tiekimui.
Žmonėms Ukrainoje gresia ketvirtoji karo žiema, kai temperatūra neretai nukrenta iki minus 20 laipsnių. JT Pagalbos agentūros (UNHCR) duomenimis, šalyje pagalbos reikalingi daugiau kaip 12 mln. žmonių. Agentūra šiuo metu beveik 400 tūkst. žmonių remia piniginėmis išmokomis, šildymo įranga, generatoriais ir energijos kaupikliais, neseniai pranešė UNHCR ir įspėjo: „Rusų atakos vis labiau nukreiptos prieš energetikos infrastruktūrą, o tai trukdo aprūpinimą elektra, dujomis ir vandeniu“. Ypač paveikti žmonės netoli fronto esančiose teritorijose.
Vokietija yra viena svarbiausių Ukrainos rėmėjų, tačiau dėl Užsienio reikalų ministerijos biudžeto apkarpymų humanitarinė parama šaliai šiais metais mažėjo: pernai vokiečių indėlis dar siekė 400 mln. eurų, o šiais metais sumažėjo perpus.
J. Wadephulas antradienį ir trečiadienį dalyvaus Kanadoje vyksiančiame G7 šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Ukrainos karas bus viena pagrindinių temų. G7 grupei be Vokietijos dar priklauso Prancūzija, Italija, Japonija, Didžioji Britanija, Kanada ir JAV. Svečio teisėmis susitikime dalyvaus Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sybiha.