Ukraina rėžė čekų politikui: naudingas idiotas arba FST agentas

R. Stefančiukas feisbuke parašė, kad Čekijos parlamento pirmininkas T. Okamura dar kartą įžeidė Ukrainą ir ukrainiečius bei kenkia ir daro gėdą Čekijai ir jos žmonėms, kurie ir toliau yra orumo ir teisingumo bei Ukrainos pusėje.
Ukrainos parlamento pirmininkas pabrėžė, kad Ukraina yra labai dėkinga Čekijos žmonėms ir jų vertiems atstovams už pagalbą ir paramą sunkiais laikais.
„Todėl nesiekiu vertinti Čekijos parlamento pirmininko pareiškimų, nes žinau, kad tai tik jo asmeninė pozicija, o ne Čekijos parlamento ir juo labiau Čekijos žmonių“, – pabrėžė R. Stefančiukas.
Jo įsitikinimu, griežčiausią T. Okamuros žodžių įvertinimą pateiks patys čekai ir istorija, kurioje „jo pavardė vargu ar išliks“.
„O mes tikrai sužinosime, ar jis buvo naudingas idiotas, ar FST (Rusijos federalinės saugumo tarnybos) agentas“, – pridūrė R. Stefančiukas.
Sausio 1 d. Čekijos Deputatų rūmų pirmininkas T. Okamura socialiniame tinkle X paskelbė 10 minučių trukmės Naujųjų metų kalbą, kurioje prieštaravo, kad Ukrainai būtų tiekiami ginklai ir finansinė pagalba bei remiamas „visiškai beprasmiškas karas“. Ukrainos vadovybę jis vadino „Zelenskio gaujos vagimis“.
Ukrainos ambasadorius Čekijoje Vasylis Zvarychas atsakė į T. Okamuros pareiškimą.
Ambasadorius pareiškė, kad T. Okamuros įžeidžiančius ir neapykantos kupinus pareiškimus apie Ukrainą ir ukrainiečius, išsakytus jo Naujųjų metų kalboje, laiko jo asmenine pozicija, akivaizdžiai paveikta Rusijos propagandos.
Pirmininko žodžiai „yra nevertingi ir visiškai nepriimtini“, sakė Ukrainos diplomatas. „Jie prieštarauja demokratinės visuomenės principams ir vertybėms, kuriomis grindžiama Čekijos Respublika kaip neatsiejama Europos bendrijos dalis“, – sakė V. Zvarychas ir pridūrė jog tikisi, kad Čekijos vyriausybė ir piliečių visuomenė juos deramai įvertins.
