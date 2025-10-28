 Tuskas žada atverti du pasienio su Baltarusija punktus

Tuskas žada atverti du pasienio su Baltarusija punktus

2025-10-28 17:49
BNS inf.

Lenkų premjeras Donaldas Tuskas antradienį paskelbė apie planus vėl atverti du pasienio su Baltarusija punktus, kurie buvo uždaryti dėl kaltinimų Minskui organizuojant migrantų antplūdį į rytines Europos Sąjungos (ES) nares.

Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas / L. Balandžio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Taip jis kalbėjo Balstogėje vykusiame ES sienų sanglaudos ir plėtros forume, pranešė Lenkijos radijas.

Pranešama, kad žadama atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos.

Lenkijos premjeras pareiškė, kad abu punktai gali būti atidaryti lapkritį.

„Bandomuoju pagrindu. Jei paaiškės, kad dėl kokių nors priežasčių jas reikia uždaryti, nė akimirkos nedvejosiu. Tačiau tikiuosi, kad visi abiejose sienos pusėse supranta, kad šios perėjos gali tarnauti paprastiems žmonėms“, – pabrėžė jis.

D. Tuskas taip pat patikino, kad vyriausybė toliau dirbs siekdama sustiprinti sienų saugumą ir užsiminė apie pastangas gauti didesnę sąjungininkų paramą.

Vyriausybės vadovas paaiškino, kad perėjų atidarymas tapo įmanomas, nes siena buvo „itin sustiprinta“. Pasak premjero, tai greičiausiai geriausiai saugoma siena Europoje.

Kaip skelbė BNS, 2025 metais lenkų pasieniečiai jau užfiksavo daugiau nei 26 tūkst. bandymų neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos į Lenkiją.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Tuskas
Lenkija
pasienio su Baltarusija punktai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų