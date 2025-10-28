Tuskas žada atverti du pasienio su Baltarusija punktus

Taip jis kalbėjo Balstogėje vykusiame ES sienų sanglaudos ir plėtros forume, pranešė Lenkijos radijas.
Pranešama, kad žadama atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos.
Lenkijos premjeras pareiškė, kad abu punktai gali būti atidaryti lapkritį.
„Bandomuoju pagrindu. Jei paaiškės, kad dėl kokių nors priežasčių jas reikia uždaryti, nė akimirkos nedvejosiu. Tačiau tikiuosi, kad visi abiejose sienos pusėse supranta, kad šios perėjos gali tarnauti paprastiems žmonėms“, – pabrėžė jis.
D. Tuskas taip pat patikino, kad vyriausybė toliau dirbs siekdama sustiprinti sienų saugumą ir užsiminė apie pastangas gauti didesnę sąjungininkų paramą.
Vyriausybės vadovas paaiškino, kad perėjų atidarymas tapo įmanomas, nes siena buvo „itin sustiprinta“. Pasak premjero, tai greičiausiai geriausiai saugoma siena Europoje.
Kaip skelbė BNS, 2025 metais lenkų pasieniečiai jau užfiksavo daugiau nei 26 tūkst. bandymų neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos į Lenkiją.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
