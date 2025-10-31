Donaldas Tuskas: ankstesnė vyriausybė „visiškai sugriovė“ Lenkijos teisingumo sistemą

Interviu „TVP Info“ D. Tuskas teigė, kad jo centristinė Pilietinės koalicijos (KO) vyriausybė tęs sudėtingą teismų nepriklausomybės atkūrimo procesą.
Dabartinės vyriausybės, taip pat Europos Sąjungos (ES) teismų ir teisės ekspertų teigimu, „Teisė ir teisingumas“ (PiS), valdžiusi šalį nuo 2015 iki 2023 metų, politizavo Lenkijos teismų sistemą, sukeldama abejonių dėl jos teismų nepriklausomumo.
D. Tuskas išreiškė pasitikėjimą teisingumo ministru ir generaliniu prokuroru Waldemaru Žureku (Valdemaru Žureku), sakydamas, kad jo temperamentas „leidžia jam žvelgti toliau nei kliūtys“ vadovaujant reformų procesui.
Anksčiau ketvirtadienį Lenkijos nacionalinė prokuratūra pateikė kaltinimus parlamento nariui iš PiS Dariuszui Mateckiui (Darjušui Mateckiui), teigdama, kad jis neteisėtai pasisavino Teisingumo fondo – rezervo, skirto nusikaltimų aukoms remti, – lėšas, kurios buvo nukreiptos ne pagal paskirtį ir panaudotos tuometinės valdančiosios PiS naudai.
Anksčiau šią savaitę W. Žurekas paprašė parlamento panaikinti savo pirmtako PiS vyriausybėje Zbigniewo Ziobro (Zbignevo Ziobro) teisinę neliečiamybę – tai buvo būtinas žingsnis, kad jis būtų sulaikytas ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl Teisingumo fondo lėšų švaistymo.
Pasak specialiosios tyrimų grupės Nacionalinėje prokuratūroje, sudarytos pernai vasarį tirti įtariamus pažeidimus skirstant milijonines dotacijas iš Teisingumo fondo, Z. Ziobro padarė 26 nusikalstamas veikas, kurios visos glaudžiai susijusios su jo, kaip teisingumo ministro, pareigomis.
Prokurorai teigia, kad Z. Ziobro ir jo pavaduotojų valdymo laikotarpiu iš fondo buvo pasisavinta daugiau nei 150 mln. zlotų (35 mln. eurų).
Iki šiol paskelbti devyni kaltinamieji aktai ir trys asmenys nuteisti už sukčiavimą per Teisingumo fondą.
Naujausi komentarai