Lenkijos premjeras atvyksta į Lietuvą, Kaune stebės futbolo rungtynes

D. Tuskas priėmė premjerės Ingos Ruginienės kvietimą drauge pažiūrėti futbolo rungtynes, ketvirtadienį BNS sakė premjerės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.
Planuojama, kad vyriausybių vadovai Kaune stebės Lietuvos ir Lenkijos futbolo rinktinių rungtynes, kurių metu komandos rungsis dėl kelialapio į 2026 metų Pasaulio futbolo čempionatą.
Kaip rašė BNS, su Lenkijos kolega I. Ruginienė Varšuvoje susitiko antradienį. Tuomet aptarti prioritetiniai saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, bendrų infrastruktūros ir energetikos projektų bei kiti klausimai.
Pastarąjį kartą D. Tuskas Lietuvoje lankėsi 2024-ųjų pradžioje, kai Lietuvos vyriausybei vadovavo konservatorė Ingrida Šimonytė.
Prieš mačą – svarbi informacija lankytojams
Prieš rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadionas priminė, kad visi atvykstantys lankytojai kartu su rungtynių bilietu privalės parodyti savo asmens dokumentą. To nepadarius, į stadioną sirgaliai įleidžiami nebus.
Kadangi planuojama sulaukti didelio lankytojų srauto, organizatoriai prašo susiplanuoti savo laiką ir atvykti į stadioną anksčiau. Durys atidaromos 19.45 val., o rungtynių pradžia – 21.45 val.
Organizatoriai taip pat ragina „pailsinti“ savo automobilius ir įdarbinti savo kojas arba rinktis viešąjį transportą, vienkartinės nuomos transportą.
Bilietų turėtojams su Kauno autobusais kelionės viešuoju transportu nemokamos 3 val. prieš ir 3 val. po renginio.
Nuo 20 iki 22 val. kursuos papildomi autobusai ST1, ST2, S3 ir ST4, o nuo 23.45 iki 2 val. suplanuoti specialūs maršrutai po rungtynių: nuo Sporto g. stotelių keleivius veš 34 P, 37 P, 38 P (tik link „Megos“), 40P, 43P, 67P (tik link Tirkiliškių) maršrutų autobusai, 4 maršruto troleibusai.
Eismas Perkūno alėjoje bus ribojamas nuo 12 val.
Kaip jau rašyta, Kaune tikimasi gausios lenkų sirgalių minios, tad pareigūnai rengiasi įvairiems scenarijams.
