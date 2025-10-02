Trumpas tyčiojasi iš demokratų ir tikisi, kad jie prisiims kaltę dėl vyriausybės uždarymo

Nuo aukščiausio rango demokratų erzinimo Ovaliajame kabinete su „Trump 2028“ kepurėmis iki dirbtinio intelekto sukurto vaizdo įrašo, kuriame Atstovų Rūmų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas dėvi sombrerą, puolimas socialinėje žiniasklaidoje buvo ekstremalus net pagal respublikonų standartus.
Tačiau už socialinių tinklų slypi rimta strategija – nesiderėti, grasinti masiniais atleidimais ir tikėtis, kad demokratai pasiduos.
Viceprezidentas JD Vance‘as trečiadienį gynė D. Trumpo memus ir atmetė juodaodžio H. Jeffrieso teiginius, kad sombrero atvaizdas buvo rasistinis.
„Tiesą sakant, net nežinau, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, ar jis yra meksikiečių kilmės amerikietis, kurį įžeidžia tai, kad yra pavaizduotas sombrero meme?“ – JD Vance‘as sakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. – Amerikos žmonės supranta, kad jis iš tikrųjų neatvyko į Baltuosius rūmus su sombreru ir juodais garbanotais animaciniais ūsais. Na, pasitikėkite šalies gebėjimais kritiškai mąstyti“.
Tačiau dar bėgant paskutinėms minutėms iki pirmojo per beveik septynerius metus uždarymo termino pabaigos, D. Trumpas atrodė labiau suinteresuotas šaipytis nei sudaryti susitarimus.
Antradienį, likus kelioms valandoms iki uždarymo, D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė tris nuotraukas iš diena anksčiau vykusio savo susitikimo H. Jeffriesu ir demokratų Senato mažumos lyderiu Chucku Schumeriu.
Jos pirmame plane – raudonos kepurės su užrašu „Trump 2028“, padėtos ant prezidento rašomojo stalo“, turint omenyje konstitucijos draudžiamą trečiąją D. Trumpo prezidento kadenciją. Vienoje nuotraukoje besišypsantis D. Trumpas rodo į H. Jeffriesą.
H. Jeffriesas sakė, kad beisbolo kepuraitės „tiesiog atsitiktinai atsirado vidury posėdžio ant stalo. Tai buvo pats keisčiausias dalykas“.
Tai buvo labai keistas prezidento triukas – net palyginti su tuo, kai neseniai D. Trumpas pakeitė savo pirmtako Joe Bideno nuotrauką vadinamojo „automatinio rašiklio“ atvaizdu (norėdamas pasakyti, kad J. Bidenas pats nepasirašinėjo dokumentų, o tą darė jo komanda automatiniu rašikliu, ir siekdamas sumenkinti buvusio prezidento gebėjimus vadovauti – red.).
„Sombrero memai liausis“
Tačiau JD Vance‘as neigė, kad šis žingsnis buvo nenaudingas deryboms. „Galima geranoriškai derėtis ir kartu šiek tiek pajuokauti“, – sakė jis. – Dabar pasakysiu Hakeemui Jeffriesui: iškilmingai pažadu, kad jei padėsite mums vėl atidaryti vyriausybę, sombrero memai liausis.“
D. Trumpo paskelbtame vaizdo įraše rodomas netikras, DI sukurtas įrašas, kuriame Ch. Schumeris kalba vulgarybes ir skelbia apie planus vilioti pašalpomis nelegalius imigrantus, o H. Jeffriesas, skambant mariačių muzikai, dėvi sombrerą ir vešlius ūsus.
Tuo tarpu Baltieji rūmai prisijungė prie pašaipų. Garsiojoje brifingų salėje esančiuose ekranuose nuolat buvo transliuojama filmuota medžiaga, kurioje demokratai priešinasi ankstesniems uždarymams.
Giliai poliarizuotoje JAV politikos arenoje, kur laimėti socialinių tinklų karą yra mažiausiai pusė darbo, respublikonai tikisi, kad D. Trumpo memai bus veiksmingas ginklas. Ir jis gali pasiteisinti, nes po triuškinančios D. Trumpo pergalės 2024 m. rinkimuose demokratai vis dar neturi strategijos ir savo nešamos žinutės.
„Jei negalite iš to pasijuokti, tuomet įkūnijate šių dienų Demokratų partijos problemą, – apie pokštą su skrybėle platformoje „X“ sakė buvęs pirmosios ponios Jill Biden atstovas spaudai Michaelas LaRosa. – Šiek tiek atsipalaiduokime.“
Kai kurie demokratai ėmėsi panašios strategijos.
Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, kurio spaudos tarnyba sąmoningai mėgdžioja aštrų, visomis didžiosiomis raidėmis rašomų D. Trumpo žinučių stilių, pareiškė prasidėjus uždarymui: „TRUMPAS VISADA DEDA Į KRŪMUS (orig. – TRUMP ALWAYS CHICKENS OUT – red.) (T.A.C.O.). NEREIKIA JOKIO SOMBRERO!“
Tačiau D. Trumpo pašaipos demokratų atžvilgiu apima ir rimtus, tikslingus grasinimus.
Antradienį grasindamas masiniais atleidimais per uždarymą D. Trumpas sakė: „Galime atsikratyti daugybės dalykų, kurių nenorėjome. Tai yra demokratų dalykai“.
„Siena“/ „New York Times“ atlikta nuomonių apklausa parodė, kad JAV rinkėjai kol kas abi puses laiko beveik vienodai atsakingomis dėl uždarymo.
Iš 1 075 žmonių, apklaustų rugsėjo 22-27 dienomis, 19 proc. kaltino Kongreso demokratus, 26 proc. – D. Trumpą ir Kongreso respublikonus, 33 proc. teigė, kad abi pusės vienodai kaltos, o 21 proc. teigė, kad neturi pakankamai informacijos savo nuomonei pareikšti.
