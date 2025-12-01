Trumpas patvirtino telefonu kalbėjęsis su Venesuelos lyderiu

D. Trumpas pokalbį pakomentavo taip: „Nesakyčiau, kad jis praėjo gerai arba blogai; tai buvo telefono skambutis.“
Jungtinių Valstijų kariuomenė stiprina savo buvimą Karibų jūros regione, oficialiai siekdama pažaboti narkotikų prekybą, nors Karakasas mano, kad pagrindinis tikslas yra režimo pakeitimas.
Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat nurodė, kad pastangos sustabdyti Venesuelos narkotikų gabenimą sausuma prasidės labai greitai.
Vašingtonas įtraukė N. Maduro esą valdomą narkotikų kartelį į teroristinių grupuočių sąrašą ir paskelbė 50 mln. JAV dolerių (43,2 mln. eurų) atlygį už jo sugavimą.
Venesuela oficialiai paprašė Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) pagalbos stabdant JAV veiksmus, o N. Maduro pareiškė, kad amerikiečiai siekia užvaldyti didžiulius šalies naftos išteklius.
Nuo rugsėjo JAV oro smūgiai įtariamiems narkotikų prekeivių laivams Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje pareikalavo mažiausiai 83 gyvybių. Dėl šių smūgių kilo su teisėtumu susijusių klausimų.
