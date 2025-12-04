Trumpas pareiškė, kad Putinas nori užbaigti karą

D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris iki paryčių Kremliuje derėjosi su V. Putinu, tačiau nepasiekė jokio proveržio, kaip sustabdyti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje.
„Galiu pasakyti, kad jie turėjo gana gerą susitikimą su prezidentu Putinu“, – sakė D. Trumpas ir vėliau pridūrė, kad derybos buvo „labai geros“, bet dar per anksti spręsti, kas nutiks, „nes šokti tango reikia dviejų“.
Paklaustas, ar S. Witkoffas ir J. Kushneris susidarė įspūdį, jog V. Putinas nuoširdžiai nori sustabdyti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją, D. Trumpas atsakė: „Jis norėtų užbaigti karą. Toks buvo jų įspūdis“.
D. Trumpas pridūrė, kad Ukraina „gana tvirtai“ pritaria JAV pasiūlymui, bet pridūrė, jog Kyjivas turėjo tai padaryti anksčiau, kai jis vasarį Ovaliajame kabinete susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Pasak dviejų JAV pareigūnų, ketvirtadienį S. Witkoffas ir J. Kushneris Floridoje turėtų susitikti su vyriausiuoju Ukrainos derybininku Rustemu Umerovu.