 Trumpas: JAV valdys Venesuelą

2026-01-03 19:45
BNS inf.

Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „valdys“ Venesuelą ir naudos jos milžiniškus naftos išteklius po to, kai per bombardavimo reidą Karakase iš šalies išskraidino kairiųjų pažiūrų lyderį Nicolasą Maduro (Nikolą Madurą).

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

D. Trumpas tai paskelbė praėjus kelioms valandoms po žaibiško puolimo, kurio metu specialiosios pajėgos sučiupo N. Maduro ir jo žmoną, kol orlaiviai bombardavo įvairius taikinius šalyje, įskaitant sukrėstą sostinę.

D. Trumpas išsamiau nepaaiškino, ką turi omenyje, bet Floridoje surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė: „Mes ją valdysime su grupe.“

„Mes skiriame žmones“, – sakė jis ir paminėjo, kad atsakingi bus šalia jo stovintys administracijos nariai.

Netikėta buvo ir D. Trumpo užuomina apie tai, kad Venesueloje galėtų būti dislokuotos JAV pajėgos.

JAV „nebijo karinių pajėgų dislokavimo“, sakė jis.

Nors karinė operacija pateikiama kaip teisėsaugos veiksmas, D. Trumpas aiškiai davė suprasti, kad pagrindiniai tikslai yra režimo pakeitimas ir Venesuelos naftos turtas.

„Mes pasitelksime mūsų didžiules Jungtinių Valstijų naftos bendroves, didžiausias pasaulyje, kurios išleis milijardus dolerių ir sutaisys smarkiai sugadintą infrastruktūrą“, – sakė jis.

„Mes parduosime didelius naftos kiekius“, – pridūrė jis.

79-erių respublikonas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti JAV kariniame laive laikomas N. Maduro užrištomis akimis ir surakintas antrankiais bei su, regis, triukšmą slopinančiomis ausinėmis. Jis ir jo žmona bus pristatyti į Niujorką, kur jiems bus pareikšti kaltinimai dėl narkotikų ir terorizmo.

Šiame straipsnyje:
JAV ataka
Venesuela
Donaldas Trumpas

kas
sekantis? Grenlandija? Panama? Kanada?.....
0
0
Sky
Dabar madinga agresiją vadint "operacija". Vienų pasiteisinimas neva tai kova su narkomafija, kitų - prieš fašistinį rėžimą
0
0
Visi komentarai (2)

