Trumpas: JAV nemokamai gaus visišką prieigą prie Grenlandijos

„Dabar vyksta derybos, derinami visi aspektai, bet iš esmės kalbama apie visišką prieigą. Nėra jokios pabaigos, nėra jokio laiko apribojimo“, – paklaustas, ar ketina sumokėti už Danijai priklausančią Arkties salą atsakė D. Trumpas.
„Turėsime viską, ko norime. Viską, ko norime, gausime nemokamai“, – sakė jis.
Trečiadienį D. Trumpas netikėtai paskelbė pakeitęs savo planų įsigyti Grenlandiją, Davose vykusioje Pasaulio ekonomikos forume pareikšdamas, kad jėgos tam nenaudos.
Tuo pačiu metu jis toliau tvirtino, kad Grenlandiją turi kontroliuoti JAV. Jis sakė, kad susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte metu buvo sutarta, jog Arktis turi būti saugoma bendromis jėgomis.
Interviu kanalui „Fox Business“ metu D. Trumpas paaiškino, kad Grenlandijoje bus įrengta JAV priešraketinės gynybos sistemos „Golden Dome“ dalis. „Taip, jos dalis, ir tai labai svarbi dalis“, – sakė jis, nes „viskas eina virš Grenlandijos“.
