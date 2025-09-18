 Trumpas ir Starmeris aptarė poreikį didinti spaudimą Rusijai

2025-09-18 20:06
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris aptarė skubų poreikį didinti spaudimą Rusijai, siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tai bendroje spaudos konferencijoje po susitikimo su D. Trumpu pareiškė K. Starmeris.

Keiras Starmeris
Keiras Starmeris / Scanpix nuotr.

Britų premjeras sakė, kad su D. Trumpu aptarė tai, kaip „padidinti spaudimą (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui, jog jis pritartų ilgalaikiam taikos susitarimui“.

„V. Putinas pastarosiomis dienomis parodė savo tikrąjį veidą, surengdamas didžiausią ataką nuo invazijos pradžios, per kurią buvo pralieta dar daugiau kraujo, žuvo dar daugiau nekaltų žmonių ir buvo įvykdyti precedento neturintys NATO oro erdvės pažeidimai. Tai nėra veiksmai, būdingi žmogui, kuris nori taikos“, – akcentavo K. Starmeris.

Kaip jau skelbta, D. Trumpas karaliaus Karolio III kvietimu atvyko į JK su antruoju valstybiniu vizitu. Ketvirtadienį buvo pasirašyti susitarimai dėl galimybės sustiprinti partnerystę technologijų sektoriuje – kiek vėliau kelios abiejų šalių įmonės paskelbė apie atitinkamus sandorius.

