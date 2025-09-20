Trumpas: gali būti didelė bėda

Talinas skelbė, kad trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos ir ten išbuvo 12 minučių.
Amerikiečių prezidentas žurnalistams sakė, kad žino apie pranešimus dėl incidento ir teigė būsiantis informuotas savo patarėjų nacionalinio saugumo klausimais.
„Man tai nepatinka“, – sakė D. Trumpas, pridurdamas: „Man nepatinka, kai taip nutinka. Tai gali būti didelė bėda, bet apie tai aš jums pranešiu vėliau.“
Penktadienį Estijos premjeras Kristenas Michalas pranešė, kad Baltijos šalis „nusprendė paprašyti NATO konsultacijų pagal 4-ąjį straipsnį“ dėl „nepriimtino“ pažeidimo.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „X“ teigė, kad „tai nėra atsitiktinumai. Tai sisteminga Rusijos kampanija, nukreipta prieš Europą, prieš NATO, prieš Vakarus. Ir tai reikalauja sistemingo atsako“.
