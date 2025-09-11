„The Times“: Putinas turi slaptų bunkerių, iš kurių valdo šalį

Apie tai pranešė „The Times“, kurio informaciją cituoja naujienų portalas „Unian“.
Straipsnyje teigiama, kad 2023 m. kovą Kremliaus diktatorius prisijungė prie vaizdo skambučio, kad koordinuotų dar vieno JAV piliečio suėmimą. Leidinyje pažymima, kad V. Putinas Rusiją galimai valdo iš kelių kruopščiai suplanuotų, viena į kitą panašių konferencijų salių. Remiantis CŽA duomenimis nurodoma, kad visoje Rusijoje tokių bunkerių gali būti trys.
Kiekvienas iš jų yra įrengtas pagal individualų užsakymą. Be to, teigiama, kad visi bunkeriai yra vienodo dizaino – vienodos net ant medinio stalo stovinčios pieštukinės.
Leidinyje pažymima, kad kambariuose be langų nėra jokių detalių, iš kurių būtų galima spręsti apie Rusijos diktatoriaus buvimo vietą. Be to, pasak leidinio, V. Putinas atsisako naudotis mobiliuoju telefonu, o internetu naudojasi labai retai.
Pastebima, kad vaizdo susitikimus jis rengia naudodamas plokščiaekranį monitorių, sumontuotą ant stovo su ratukais. Todėl, kaip pažymi leidinys, Rusijos prezidento artimiausios aplinkos pareigūnai dažnai nežino, kurioje iš 11 laiko juostų yra jiems skambinantis V. Putinas.
Remiantis turimais duomenimis, būta atvejų, kai, V. Putinui vykstant į vaizdo konferenciją, Rusijos prezidento darbuotojai pranešdavo, kad jis neva keliauja iš vieno miesto į kitą, o paskui į oro uostą išsiųsdavo tuščią kortežą ir lėktuvą, o tada ekrane pasirodydavo V. Putinas, apsimesdamas, kad yra ten, kur jo iš tikrųjų nėra.
Būtent iš šių bunkerių V. Putinas, kaip manoma, ir vadovauja karo sąlygomis egzistuojančiai savo šaliai, duoda įsakymus fronto linijose Ukrainoje esantiems vadams ir Rusijoje įveda vis naujus apribojimus.
Naujausi komentarai