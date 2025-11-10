Tęsiantis aklavietei, Ukrainos kovos su korupcija agentūra surengė reidų energetikos sektoriuje

Operacija surengta po kelis mėnesius trukusių vidaus nesutarimų dėl Kyjivo kovos su korupcija pastangų.
NABU sakė, kad operacija, vykdoma bendradarbiaujant su Specializuota kovos su korupcija prokuratūra (SAPO), skirta korupcijai šiame svarbiame sektoriuje atskleisti.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią vasarą bandė priimti įstatymą, kuriuo būtų panaikinta šių dviejų kovos su korupcija agentūrų autonomija. Šis žingsnis sukėlė retą priešišką visuomenės reakciją ir didžiausius protestus nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį.
Ukrainą seniai kamuoja korupcija, dėl kurios vyko protestai visus 30 nepriklausomybės metų.
Ukraina pradėjo reformas po 2014 metų revoliucijos, tačiau baiminamasi, kad nesėkmingas V. Zelenskio bandymas šią vasarą pakeisti įstatymą, reglamentuojantį kovos su korupcija agentūras, gali pakenkti Ukrainos siekiui įstoti į Europos Sąjungą (ES).
Prezidento biuras vasarą tvirtino, kad šis įstatymas turi pagerinti kovos su korupcija tarnybų veiklą.
Tačiau kilus visuomenės pasipiktinimui, o Kyjivo partneriams Europoje pareiškus susirūpinimą, įstatymas buvo atšauktas.
Pasak NABU, „aukšto lygio nusikalstama organizacija“ sukūrė „didelio masto korupcijos schemą, siekdama daryti įtaką strateginėms valstybinio sektoriaus įmonėms“, įskaitant didžiausią atominės energijos tiekėją „Enerhoatom“.
Ji paskelbė nuotraukas, kuriose matyti krepšiai, pilni dolerių ir eurų banknotų, tačiau daugiau informacijos apie operaciją nepateikė.
Nebuvo nurodyta, kur ir kada buvo padarytos šios nuotraukos.
Rusija per beveik ketverius metus trunkančią invaziją nuolat taikosi į strateginį Ukrainos energetikos sektorių.
Buvęs Ukrainos nacionalinio tinklo operatoriaus „Ukrenerho“ vadovas Volodymyras Kudryckis praėjusį mėnesį buvo sulaikytas dėl kaltinimų lėšų pasisavinimu.
V. Kudryckis, kuris dabar paleistas už užstatą, neigė kaltinimus, kurie, jo teigimu, yra politiškai motyvuoti ir „nebūtų pareikšti be prezidento biuro įsikišimo“.
Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad NABU taip pat surengė reidus buvusio energetikos ministro Hermano Haluščenkos ir artimo V. Zelenskio sąjungininko Timūro Mindičiaus namuose.
NABU pirmadienį paskelbtame pareiškime šių pranešimų nekomentavo.
T. Mindičius yra vienas iš prodiuserinės studijos „Kvartal 95“ bendrasavininkų. Ją 2000-ųjų pradžioje įkūrė V. Zelenskis, kuris prieš tapdamas prezidentu buvo populiarus komikas.
Naujausi komentarai