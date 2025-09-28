Tarp ES ir Maskvos: Moldovoje prasidėjo parlamento rinkimai

Rinkimų apylinkės atsidarė 7 val. vietos (ir Lietuvos) laiku ir užsidarys 21 valandą; rezultatų laukiama vėliau sekmadienį.
Moldovai, kurių šalis yra kandidatė į ES, jau seniai nesutaria, ar palaikyti glaudesnius ryšius su Briuseliu, ar palaikyti sovietinių laikų santykius su Maskva.
Iki šiol atliktos visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad Moldovos prezidentės Maios Sandu (Majos Sandu) proeuropietiška partija PAS, valdžioje esanti nuo 2021-ųjų, pirmauja, tačiau susiduria su rimtu opozicijos iššūkiu.
M. Sandu pavadino tai „lemtingiausiais rinkimais“ Moldovoje ir perspėjo, kad šaliai nevertėtų dar labiau įklimpti į Maskvos orbitą.
„Jų rezultatai lems, ar mes įtvirtinsime savo demokratiją ir prisijungsime prie ES, ar Rusija vėl įtrauks mus į pilkąją zoną, paversdama mus regioniniu pavojumi“, – M. Sandu rašė penktadienį socialiniame tinkle „X“.
ES pareiškė, kad Moldova susiduria su precedento neturinčia Rusijos dezinformacijos kampanija, o ministras pirmininkas Dorinas Receanas (Dorinas Rečanas) perspėjo dėl „mūsų šalies apgulties“.
Maskva atmeta Kišiniovo kaltinimus, kad ji vykdo internetinę dezinformacijos kampaniją ir siekia pirkti balsus bei kelti neramumus.
Daugiausia prorusiška opozicija Moldovoje savo ruožtu apkaltino PAS planuojant rinkimų klastojimą.
