Moldovai išduotas dėl milijardo dolerių dingimo kaltinamas oligarchas

Buvęs įstatymų leidėjas Vladimiras Plahotniucas buvo ieškomas nuo 2019 m. dėl kaltinimų korupcija. Jis atskraidintas į Moldovos sostinę prieš pat sekmadienį vyksiančius itin svarbius parlamento rinkimus. Liepos pabaigoje V. Plahotniucas buvo suimtas Atėnų oro uoste Graikijoje pagal Interpolo tarptautinį perspėjimą dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir nusikalstamo sąmokslo.
Pasak Moldovos valdžios institucijų, buvęs Moldovos demokratų partijos lyderis norėjo išskristi į Dubajų.
59 metų V. Plahotniucas, prieš pasukdamas į politiką, dirbo verslo ir finansų srityje. Jis pabėgo iš šalies 2019 m., kai prieš jį buvo pradėti keli tyrimai, įskaitant dėl maždaug milijardo dolerių dingimo iš trijų bankų.
Pernai Europos Sąjunga įvedė sankcijas V. Plahotniucui, apkaltinusi jį siekiu destabilizuoti šalį prieš prezidento rinkimus. JAV ir Didžioji Britanija taip pat taiko jam sankcijas.
Taip pat įtariama, kad V. Plahotniucas yra susijęs su Rusijos bandymais destabilizuoti Moldovą.
