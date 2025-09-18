„Tą dieną dingo visi vaizdo įrašai“: Julija Navalnaja atskleidė daugiau detalių apie vyro mirtį

„Svarbi informacija, kurią gauname iš liudininkų – traukuliai. Jie gali prasidėti dėl nuodų. Teismo medicinos ekspertizės išraše apie traukulius nekalbama. Tik užsimenama apie sumušimus ant Aleksėjaus alkūnių ir kelių, atsiradusius 30–40 minučių iki mirties. Aleksėjus nuo traukulių daužėsi į grindis, štai iš kur šios žymės“, – šnekėjo J. Navalnaja.
Pasak J. Navalnajos, nors Aleksėjus buvo nuolat stebimas, kameroje buvo trys vaizdo kameros, tačiau tą dieną dingo visi vaizdo įrašai.
„Ta pati kamera, numeris 16, kurioje buvo mirštantis Aleksėjus, ten jis vėmė, gulėjo ant grindų ir dejavo iš skausmo, kentė traukulius. Kol vyresnysis praporščikas užrakino grotas, vėliau duris ir pabėgo, kad nematytų, kas vyksta“, – teigė J. Navalnaja.
Vėliau J. Navalnaja atskleidė, kad prieš laidotuves J. Navalno sąjungininkai sugebėjo gauti jo biologinių mėginių.
„Dar 2024-ųjų vasarį mums pavyko gauti ir patikimai transportuoti biologinius Aleksėjaus mėginius į užsienį. Dvi nepriklausomos, nesusijusios laboratorijos ištyrė mėginius. Dviejų šalių laboratorijos priėjo prie išvados: Aleksėjus buvo nužudytas, konkrečiai – nunuodytas“, – kalbėjo A. Navalno našlė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Daugiau detalių apie tai, kas mėginiuose aptikta, našlė nepateikė.
„Vladimiras Putinas kaltas dėl mano vyro Aleksejaus Navalno nužudymo. Aš kaltinu specialiąsias tarnybas cheminio ir biologinio ginklo sukūrimu. Reikalauju tyrimus atlikusias laboratorijas paviešinti rezultatus“, – sakė J. Navalnaja.
Pagrindinis Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikas J. Navalnas paslaptingomis aplinkybėmis mirė kalinamas atokioje pataisos kolonijoje Arktyje pernai vasario 16-ąją. Rusija tvirtina, kad A. Navalno mirtis buvo natūrali.
