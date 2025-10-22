 „SpaceX“ kirto sukčiavimo industrijai, išjungė tūkstančius „Starlink“ įrenginių

„SpaceX“ kirto sukčiavimo industrijai, išjungė tūkstančius „Starlink“ įrenginių

2025-10-22 14:49
BNS inf.

„SpaceX“ nutraukė paslaugų tiekimą daugiau nei 2,5 tūkst. palydovinio ryšio tinklo „Starlink“ įrenginių sukčiavimo centruose Mianmare, trečiadienį pranešė kosminių technologijų bendrovės viceprezidentė. 

„SpaceX“ kirto sukčiavimo industrijai, išjungė tūkstančius „Starlink“ įrenginių
„SpaceX“ kirto sukčiavimo industrijai, išjungė tūkstančius „Starlink“ įrenginių / Scanpix nuotr.

Tokių veiksmų imtasi naujienų agentūrai AFP atskleidus smarkiai išaugusį palydovinio interneto terminalų naudojimą nelegalioje veikloje.

„SpaceX proaktyviai identifikavo ir išjungė daugiau nei 2,5 tūkst. „Starlink“ rinkinių, esančių įtariamų „sukčiavimo centrų“ apylinkėse“, – socialiniame tinkle „X“ sakė „SpaceX“ tinklo „Starlink“ verslo operacijų viceprezidentė Lauren Dreyer.

AFP žurnalistas trečiadienį matė šimtus žmonių, bėgančių iš vieno didžiausių Mianmaro sukčiavimo kompleksų, esančio netoli Tailando sienos, „KK Park“, tęsiantis susidorojimui su šiuo centru.

Šiame straipsnyje:
SpaceX
Starlink
sukčiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų