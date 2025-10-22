„SpaceX“ kirto sukčiavimo industrijai, išjungė tūkstančius „Starlink“ įrenginių

Tokių veiksmų imtasi naujienų agentūrai AFP atskleidus smarkiai išaugusį palydovinio interneto terminalų naudojimą nelegalioje veikloje.
„SpaceX proaktyviai identifikavo ir išjungė daugiau nei 2,5 tūkst. „Starlink“ rinkinių, esančių įtariamų „sukčiavimo centrų“ apylinkėse“, – socialiniame tinkle „X“ sakė „SpaceX“ tinklo „Starlink“ verslo operacijų viceprezidentė Lauren Dreyer.
AFP žurnalistas trečiadienį matė šimtus žmonių, bėgančių iš vieno didžiausių Mianmaro sukčiavimo kompleksų, esančio netoli Tailando sienos, „KK Park“, tęsiantis susidorojimui su šiuo centru.
Naujausi komentarai