Per parą Lietuvoje – trys didesni sukčiavimo atvejai

Dviem atvejais Vilniuje sukčiai veikė identiškai – prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, iš 1992 metais bei 1976 metais gimusių vyrų išviliojo atitinkamai 18,7 ir 13,5 tūkst. eurų.
Tuo metu 1957 metais gimusi klaipėdietė nukentėjo, kai jai paskambinusi nepažįstama moteris pasiūlė padėti išgryninti turimus pinigus kriptovaliutos biržoje.
Mobiliajame telefone įdiegus programėlę, nenustatyti asmenys moters vardu atidarė tris banko sąskaitas bei paėmė kreditus, kuriuos pasisavino. Moters patirtas nuostolis siekia 14,2 tūkst. eurų.
Visi sukčiai su gyventojais bendravo rusiškai.
Visais trimis atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai