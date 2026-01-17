 Sukčiai iš senolės išviliojo 5 tūkst. eurų

Sukčiai iš vilnietės išviliojo 5 tūkst. eurų.

Kaip skelbė policija, į pareigūnus penktadienį kreipėsi 1950 m. gimusi moteris. Ji pranešė, kad sausio 13 d. apie 10.40 val. jai būnant namuose paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės bei banko darbuotojais, apgaule išviliojo 5 tūkst. eurų. 

Surinkta medžiaga dėl sukčiavimo.

Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

