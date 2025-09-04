Šokiravo vaizdas „Shein“ svetainėje: įtariamas žudikas tapo nauju reklaminiu veidu?

Tiesa, ši nuotrauka su L. Mangione atvaizdu vėliau buvo pašalinta.
„Nuotrauką pateikė trečiosios šalies tiekėjas ir ji buvo pašalinta iš karto po aptikimo“, – „Sky News“ sakė greitosios mados giganto „Shein“ atstovai.
Nuotraukoje L. Mangione figūra dėvi trumparankovius marškinius su gėlių raštais.
Socialiniuose tinkluose pasklidus vaizdui daugelis spėliojo, ar jį sukūrė dirbtinis intelektas (DI), ar jis buvo redaguotas.
Merilendo universiteto profesorė, DI ekspertė Jen Golbeck „ABC News“ sakė, kad „Shein“ nuotraukai sukurti greičiausiai pasitelktas DI ir nuotraukų redagavimo programos.
Šioje nuotraukoje, anot jos, kai kurie bruožai, pavyzdžiui, ranka, pirštai ir rankos plaukai, rodo, kad vaizdas buvo iš dalies sukurtas naudojant DI.
Tačiau kiti požymiai rodo, kad nuotrauka buvo sukurta naudojant senosios mokyklos metodus, pavyzdžiui, vieną vaizdą uždedant ant kito, teigė J. Golbeck.
Primename, kad 27-erių L. Mangione teisiamas už tai, kad 2024-ųjų gruodį prie vieno viešbučio Niujorke mirtinai nušovė „UnitedHealthCare“ draudimo bendrovės generalinį direktorių Brianą Thompsoną.
L. Mangione kaltinamas vienuolika nusikaltimų, įskaitant nužudymą ir terorizmą, jam taip pat pateikti federaliniai kaltinimai dėl persekiojimo ir nužudymo, tačiau vyras kaltės nepripažįsta. L. Mangione gresia mirties bausmė.
L. Mangione kai kuriems tapo savotiškas „herojus“, įtariamas žudikas sukaupė gerbėjų ratą, kurie reiškė nusivylimą sveikatos priežiūros sistema JAV.
Kai kurie internautai, išvydę L. Magione „Shein“ puslapyje, ėmė reikšti jam palaikymą.
„Išlaisvinkite mūsų herojų“, – rašė vienas komentatorius.
Kitus toks vaizdas nuvylė.
„Manau nuostabu, kad žmonės nori, kad jis išeitų į laisvė vien dėl to, kad jis yra patrauklus“, – stebėjosi kitas vyras.
„Jis įtariamas žmogžudystė ir dabar yra žvaigždė?“ – klausė kitas internautas.
