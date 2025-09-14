Šokas karališkosios šeimos gerbėjams: byra karaliaus Charleso III ir Camillos santuoka?

Pasak naujo pranešimo, karalius Charlesas III ir jo žmona karalienė Camilla, nepaisant to, kad vis dar kartu pasirodo viešumoje, iš esmės gyvena „iš esmės atskirus gyvenimus“.
Šaltinių teigimu, 78-erių karalienė gyvena atskirai nuo sergančio vyro, 1,2 mln. dolerių vertės namuose, įsigytuose po skyrybų.
Šaltiniai „Radar Online“ žurnalistams teigė, kad karališkoji pora „išlaiko įvaizdį“ dėl monarchijos ir visuomenės. Charlesas ir Camilla, kurie šią savaitę priėmė JAV prezidentą Donaldą Trumpą valstybinio vizito metu, tariamai didžiąją dalį savo laiko leidžia atskirai.
„Jie demonstruoja vieningą frontą viešumoje, ypač dėl to, kad Charlesas serga, tačiau užkulisiuose vaizdas yra visai kitoks“, – tvirtino šaltinis, artimas šeimai.
„Jie yra išsiskyrę viskuo, išskyrus vardą. Camilla didžiąją laiko dalį gyvena Ray Mill, o Charlesas traukiasi į Highgrove ar Clarence House. Šiame etape tai yra santuoka dėl įvaizdžio ir viešųjų ryšių optikos“, – teigiama.
Ši informacija pasirodė po to, kai šią vasarą fotografas Chrisas Jacksonas pasidalino Camillos gimtadienio portretais, darytais Ray Mill namuose su jos gelbėjimo šunimi, vardu Moley. Nuotraukos aprašyme jis apibūdino karalienę kaip „laimingą ir atsipalaidavusią namuose Ray Mill, pabrėždamas, kad čia ji jaučiasi jaukiausiai.
1,2 mln. dolerių vertės nuosavybę Camilla įsigijo 1994 m., po skyrybų su Andrew Parkeriu Bowlesu, kurį paliko dėl Charleso.
Charlesas ir princesė Diana išsiskyrė 1996 m., likus metams iki jos mirties. Charlesas ir Camilla susituokė 2005 m. Camillos namai, turintys baseiną ir didelius sodus, dažnai tarnauja kaip bazė jos vaikams ir anūkams.
„Čia ji jaučiasi laisva nuo karališkojo gyvenimo reikalavimų. Ji visada laikėsi šių namų, nes jie simbolizuoja jos nepriklausomybę, ir tas laisvės jausmas tik gilėjo, tęsiantis santuokai su Charlesu.“
Karališkieji komentatoriai teigia, kad Charleso ir Camillos santuokinė tvarka atspindi ilgalaikius jų santykių susitarimus. Prieš santuoką Charlesas gyveno Highgrove, Glosteršyre, o Camilla primygtinai reikalavo pasilikti savo bazę Viltšyre.
„Nuo pat pradžių jie sutarė, kad kiekvienam reikalingos savos užuovėjos. Iš pradžių tai buvo tai, kas palaikė santuokos pusiausvyrą, tačiau dabar tai atrodo mažiau kaip abipusis sprendimas ir labiau kaip įrodymas, kokie atskiri tapo jų gyvenimai“, – teigė vienas šaltinis.
