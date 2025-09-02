Slovakijos premjeras šią savaitę ketina susitikti ir su Putinu, ir su Zelenskiu

R. Ficas vyksta į Kiniją dalyvauti Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirtuose renginiuose, įskaitant trečiadienį rengiamame kariniame parade. Ketvirtadienį jį priims Kinijos vadovas Xi Jinpingas, sakė R. Ficas. ES partneriai esą apie jo kelionę informuoti.
R. Ficas siekia tapti taikos tarpininku tarp Ukrainos ir Rusijos. Tačiau tai jam kol kas nepavyksta, nes V. Zelenskis ir aukšti ES politikai kalina slovakų premjerą pernelyg draugišku požiūriu į Rusiją.
Slovakija ir Ukraina, be to, ginčijasi, kad Kyjivas trukdo rusiškų dujų ir naftos tranzitui į Slovakiją. Bratislava nuo Rusijos energijos išteklių priklausoma kaip beveik jokia kita ES šalis. Ukraina tuo tarpu, stabdydama tranzitą, nori blokuoti Rusijos karo finansavimo šaltinius.
R. Ficas savo vaizdo žinutėje apgailestavo, kad be jo joks kitas ES šalies premjeras nedalyvauja iškilmėse Kinijoje. Tai esą prarastas šansas. „Ten bus valstybių vadovai, atstovaujantys milijardams žmonių, – kalbėjo R. Ficas. – Randasi nauja pasaulio tvarka, naujos daugiapolio pasaulio taisyklės, nauja jėgų pusiausvyra, kuri labai svarbi pasaulio stabilumui“.
