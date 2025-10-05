Slovakijos ministras pirmininkas: karas Ukrainoje – ne mūsų karas

„Karas Ukrainoje – ne mūsų karas“, – sakė jis sekmadienį per Slovakijos visuomeninį kanalą STVR transliuotame interviu.
Interviu buvo skirtas kasmetiniam 1944 m. Duklos perėjos mūšio minėjimui – nuo šio mūšio Sovietų Raudonoji armija pradėjo Slovakijos išvadavimą iš nacistinės valdžios.
Šis mūšis – didžiausias ir daugiausia aukų pareikalavęs Antrojo pasaulinio karo mūšis dabartinėje Slovakijos teritorijoje, per kurį sovietų pajėgos patyrė didelių nuostolių.
R. Fico teigė, kad neteisinga, jog nukeliama vis daugiau paminklų žuvusiems sovietų kariams, atsižvelgiant į jų vaidmenį Slovakijos išvadavime.
Jis išreiškė susirūpinimą dėl to, „kaip neatsakingai šiandien žmonės kalba daugiau apie karą nei apie taiką“.
Pasak jo, ES viršūnių susitikimuose diskutuojama apie tai, kaip nugalėti Rusiją – tokį mąstymą jis pavadino pavojingu.
„Nežinau, ar tie žmonės supranta, ką iš tiesų reiškia karas. Galbūt derėtų priminti visuomenei apie siaubingas karo atneštas kančias“, – sakė R. Fico.
Jis pažadėjo, kad Slovakija nebus įtraukta į jokią „karo avantiūrą“, kol jis eis ministro pirmininko pareigas.