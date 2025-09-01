Senovinis žmonių išlikimo būdas vėl atgimsta

Prie gamtos gėrybių rinkimo judėjimo prisideda ir šefas, „Black Trumpet Bistro“ savininkas Evan Mallett. Jis į meniu įtraukia kelmučius, dar vadinamus medaus grybais, laukines vynuoges, paparčius, eglių ūglius, žilakrūmio ir šeivamedžio uogas.
„Maisto rinkimas gamtoje – tai senovinis įgūdis. Mūsų kultūra nuo jo buvo nutolusi, bet dabar matau, kad žmonės vėl pradeda rinkti laukinius augalus ir grybus tiek namams, tiek restoranams. Ne tik maistui, bet ir gydymui“, – šnekėjo E. Mallett.
Toks ingredientų pasirinkimas stebina svečius tiek skoniu, tiek išskirtinumu.
„Laukinio maisto skonis – tikrai unikalus. Viskas dvelkia žemiškumu. Šiandien restoranuose daug tradicinės virtuvės patiekalų, tad įprastai to nepamatysi kitur“, – kalbėjo buvęs šefas Brian Lamora.
Štai maisto rinkimo instruktorė organizuoja pasivaikščiojimus gamtoje, padedančius iš naujo pamatyti savo aplinką. Juose žmonės sužino, kad tai, ką jie visada buvo įpratę laikyti piktžolėmis, iš tikrųjų gali būti naudingas žmogui maistas.
„Šiais laikais žmonėms labai trūksta ryšio su gamta. Maisto rinkimas – labai paprastas būdas ne tik atkurti tą ryšį, bet ir išmokti pažinti augalus. Be to, tai ir nuo senovės žinomas būdas apsirūpinti maistu“, – nurodė maisto rinkimo gamtoje instruktorė Iris Phoebe Weaver.
Grybų, uogų ir kitų miško gėrybių paieškos daugeliui atrodo paprastos, tačiau žinių ir atsargumo taip pat reikia.
„Pavojingiausia, kai nežinai, ką renki, kas valgoma, kas nuodinga. Todėl visada sakau: jei abejoji – neimk. Geriau nevalgyti augalo, nei apsinuodyti“, – teigė maisto rinkimo gamtoje instruktorė.
„Man tai primena vietinių produktų pasirinkimą, tik geriau. Kai renkiesi, pavyzdžiui, pomidorus ar mėsą iš netoliese esančių ūkių – jau gerai. Kai valgai produktus, surinktus gamtoje, tai atrodo sveikiausia. Niekas specialiai jų nesodino, niekuo nepurškė, todėl jie ypatingi“, – nurodė „Black Trumpet Bistro“ klientė M. J. Blanchette.
Rinkti maistą gamtoje – tai dar vienas žingsnis sveiko ir sąmoningo valgymo link. Svarbu nepamiršti domėtis tuo, ką renki.
