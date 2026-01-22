Šaltinis: JAV ir Danija persiderės dėl 1951 metų Grenlandijos pakto

Šaltinis teigė, kad Europos sąjungininkai taip pat sustiprins saugumą Arktyje, tačiau pabrėžė, kad amerikiečių bazių įkūrimas Grenlandijoje pagal JAV suverenitetą nebuvo aptartas.
„Dėl 1951 metų susitarimo bus iš naujo deramasi“, – tvirtino šaltinis.
2004 metais atnaujintas gynybos susitarimas jau suteikia Vašingtonui teisę didinti dislokuojamų karių skaičių, jei apie tai iš anksto informuos Danijos ir Grenlandijos pareigūnus.
JAV jau turi Pitufiko kosminių pajėgų bazę Grenlandijos šiaurės vakaruose, kuri yra labai svarbi JAV oro gynybos sistemos dalis.
Po trečiadienį Davose Šveicarijoje įvykusių derybų su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) D Trumpas paskelbė apie preliminarų susitarimą, tačiau jo detalės liko neaiškios.
M. Rutte ketvirtadienį teigė, kad tarp per susitarimą aptartų „darbo krypčių“ yra būtinybė „užtikrinti, kad kinai ir rusai negautų prieigos prie Grenlandijos ekonomikos“ ar karinių objektų.
D. Trumpo grasinimai užgrobti Grenlandiją sukrėtė transatlantinį aljansą ir įstūmė NATO į giliausią krizę per pastaruosius dešimtmečius.
Kai kurios Europos valstybės ragino pradėti NATO stebėjimo misiją Arktyje, siekiant sustiprinti regiono saugumą, D. Trumpui pateisinus savo norą įgyti Grenlandiją dėl nacionalinio saugumo.
