Šaltiniai: JAV kovai su narkotikų karteliais siunčia naikintuvų į Puerto Riką

Naikintuvai šioje JAV valdoje dislokuojami augant įtampai dėl Vašingtono pajėgų telkimo regione, kur, kaip sakė Pentagonas, ketvirtadienį du Venesuelos kariniai lėktuvai praskrido netoli JAV karinių jūrų pajėgų laivo tarptautiniuose vandenyse.
Lėktuvai prisidės prie JAV karo laivų, jau esančių pietinėje Karibų dalyje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) didina spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolas Maduro (Nikolui Madurui), kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui.
JAV pajėgos antradienį smogė laivui, kaip manoma, gabenusiam narkotikus. Šis laivas, pasak D. Trumpo, priklausė su N. Maduro susijusiai Venesuelos nusikalstamai grupuotei „Tren de Aragua“. Per smūgį žuvo 11 žmonių.
