Rusija tiekia dujas Kinijai nepaisydama JAV sankcijų

Laivas „Valera“, spalį pasikrovęs siuntą „Gazprom“ Portovajos eksporto terminale Baltijos jūroje, pirmadienį atvyko į Beihajaus importo terminalą Pietų Kinijoje. Tiek laivui „Valera“, tiek Portovajos terminalui taikomos sankcijos, įvestos Joe Bideno administracijos, jomis siekiama neleisti Rusijai didinti SGD eksportą.
Kinija nepripažįsta vienašališkų sankcijų ir pastaraisiais mėnesiais vis dažniau perka į juodąjį sąrašą įtrauktas rusiškas dujas, stiprindama abiejų šalių energetikos ryšius. Pekinas taip pat ignoruoja platesnį JAV prezidento Donaldo Trumpo spaudimą sustabdyti rusiškos naftos pardavimą, greičiausiai būsiantį vienu svarbiausių klausimų per šią savaitę vyksiančias Vašingtono ir Naujojo Delio derybas dėl prekybos.
Rusija turi du palyginti mažus SGD eksporto įrenginius Baltijos jūroje. Jos „Novatek PJSC“ priklausanti Vysocko gamykla taip pat yra įtraukta į JAV juodąjį sąrašą. Kita Rusijos gamykla, kuriai taikomos sankcijos – „Arctic LNG 2“ Sibire – rugpjūčio pabaigoje pradėjo tiekti degalus į Beihajų.
Laivybos bendrovės praneša, kad bendras Rusijos SGD siuntų kiekis į Kiniją, įskaitant ir iš nesankcionuotų gamyklų, nuo rugsėjo iki lapkričio mėnesio lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus padidėjo maždaug 14 procentų.
Pasak leidinio, duomenys rodo, kad „Valera“ atplukdyta siunta, jei bus iškrauta, bus jau 19-oji nuo rugpjūčio mėnesio SGD siunta į Kiniją iš juodajame sąraše esančios Rusijos gamyklose. Spalio viduryje palydovinės nuotraukos parodė, kad Portovajoje pakrautas tanklaivis netoli Malaizijos perpylė degalus į kitą laivą, registruotą Honkonge įsikūrusios bendrovės. Tas laivas, žinomas kaip „CCH Gas“, siuntė klaidingus buvimo vietos signalus ir praėjusį mėnesį buvo palydovų pastebėtas netoli Kinijos. Neaišku, kur jis šiuo metu yra.
„Ukrinform“ pranešė, kad Kinijos naftos perdirbimo gamyklos nutraukė Rusijos naftos siuntų priėmimą, kai JAV ir kitos šalys įtraukė į sankcijų sąrašus pagrindinius Rusijos naftos gamintojus ir kai kuriuos jų klientus.
