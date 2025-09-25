Rusija sumažino dujų eksporto prognozę

Rusiškos dujos dabar sudaro tik 18 proc. Europos Sąjungos (ES) importo, nors dar 2021 metais jų dalis siekė 45 procentus. Tuo metu rusiškos naftos dalis sumažėjo nuo maždaug 30 iki vos 3 procentų.
Europos blokas siekia iki 2027 metų visiškai atsisakyti Rusijos energijos išteklių.
Maskva taip pat sumažino prognozes dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) eksporto jūra, paminėjusi sunkumus parduoti projekto „Arctic LNG 2“, kuriam taikomos JAV sankcijos, produkciją.
Visgi Rusija dabar numato, kad jos naftos eksportas šiemet pasieks 240,1 mln. tonų, o ne 229,7 mln. tonų, kaip prognozuota anksčiau.
