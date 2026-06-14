Rumunijos prezidentas paskyrė naują premjerą

Europos Sąjungos (ES) narė Rumunija išgyvena politinę suirutę nuo gegužės pradžios, kai per nepasitikėjimo balsavimą buvo nušalintas liberalų premjeras Ilie Bolojanas (Ilijė Bolodžanas).
Socialdemokratų partija, buvusi jo partnerė valdančiojoje koalicijoje, nusprendė pasitraukti iš jos ir kartu su kraštutiniais dešiniaisiais parėmė minėtą balsavimą.
„Eugenas Tomacas (Judžinas Tomakas) šį rytą atsiėmė savo kandidatūrą, todėl susiklosčiusiomis aplinkybėmis skiriu Adrianą Vesteą (Adrijaną Vestėją) ministru pirmininku“, – pranešime teigė N. Danas.
52-ejų A. Vestea, Liberalų partijos lyderis, gavo užduotį suformuoti naują provakarietišką parlamentinę daugumą, nes ES parlamentaro E. Tomaco pasiūlytas technokratinis sprendimas nesulaukė reikiamo palaikymo.
„Nei E. Tomacas, nei aš nežaidėme su valdymu“, – sakė N. Danas.
„Tačiau šiuo metu akivaizdu, kad politinis sprendimas yra tinkamiausias“, – tvirtino jis.
N. Danas gyrė A. Vesteos patirtį dirbant meru, apskrities tarybos pirmininku ir plėtros ministru ankstesnėje vyriausybėje.
„Noriu politinės vyriausybės, kuri imtųsi realių reformų ir išlaikytų Rumuniją provakarietiškame kelyje“, – sakė A. Vestea.
„Šios atsakomybės imuosi politinės krizės metu“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad derėsis su „provakarietiškomis demokratinėmis politinėmis partijomis Rumunijos parlamente“.
I. Bolojanas sekmadienį pareiškė, kad apie šį žingsnį nebuvo informuotas iš anksto, ir apkaltino prezidentą „priešišku veiksmu bei aiškiu bandymu suskaldyti“ partiją.
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