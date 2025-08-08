PPO ir TVF: vidutiniai JAV muitų tarifai dabar yra didžiausi nuo praėjusio amžiaus 2-ojo dešimtmečio

PPO ir TVF apskaičiuotas vidurkis yra gerokai didesnis už vidutinį 2,4 proc. tarifą, galiojusį per prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) inauguraciją sausio 20 dieną.
Dėl D. Trumpo balandžio 2-ąją paskelbtų „abipusių“ muitų pagrindiniams JAV prekybos partneriams ir paskesnio muitų tarifų didinimo, visų pirma kiniškoms prekėms, vidutinis muitų tarifas gegužę buvo trumpam pakilęs iki 24,8 proc., o tokio lygio nebuvo nuo 1904 metų, rodo JAV Tarptautinės prekybos komisijos duomenys.
Milžiniški muitų tarifai, kuriuos vienas kitam buvo nustatę Vašingtonas ir Pekinas, po prekybos „paliaubų“ sumažėjo, tačiau šių paliaubų galiojimas pasibaigs jau kitą savaitę.
Naują vidurkį PPO ir TVF apskaičiavo atsižvelgę į prekybos susitarimus, kuriuos Jungtinės Valstijos sudarė su Europos Sąjunga, Japonija, Pietų Korėja ir kitomis šalimis ir kurie dabar jau įsigaliojo.
Šiuose susitarimuose nustatyti tarifų lygiai paprastai yra žemesni, palyginti su tarifais, kuriais D. Trumpas grasino balandį, bet yra aukštesni už JAV įvestą bazinį 10 proc. tarifą.
PPO ir TVF apskaičiuojant vidurkį taip pat buvo atsižvelgta į naujausius tarifus, kuriuos Jungtinės Valstijos vienašališkai pritaikė Brazilijai, Kanadai ir vario pusgaminių importui.
Naujasis vidutinis tarifų lygis viršija beveik 20 proc. vidutinį tarifą, kurį Jungtinės Valstijos taikė praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje – didelių muitų, kuriuos ekonomistai plačiai laiko Didžiosios depresijos sunkumo ir trukmės priežastimi, laikotarpiu.
Tačiau PPO ir TVF vidutinį tarifą, kuris yra pagrįstas prekybos apimtimis, apskaičiavo naujausius tarifus taikydami 2024 metų prekybos apimtims.
Taigi šis vidurkis yra tik įvertis, nes įmonės jau pakeitė savo elgesį, pvz., iš anksto sukaupė atsargų ir atidėjo pirkimus. Be to, reaguodamos į naujus tarifus, jos gali pakeisti pirkimo modelius arba sumažinti importą.
Jeilio universiteto Biudžeto laboratorijos skaičiavimais, atsižvelgiant į vartojimo modelių pokyčius ir antrinius padarinius, šis vidurkis turėtų sumažėti iki 17,7 proc., jeigu D. Trumpas daugiau nepadarys jokių netikėtų pareiškimų.
Naujausi komentarai