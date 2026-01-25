 Popiežius kritikuoja besitęsiančias atakas Ukrainoje

Popiežius kritikuoja besitęsiančias atakas Ukrainoje

2026-01-25 17:06
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Popiežius Leonas XIV sekmadienį griežtai sukritikavo besitęsiantį Rusijos karą Ukrainoje, praneša katalikų naujienų agentūra KNA.

Popiežius kritikuoja besitęsiančias atakas Ukrainoje
Popiežius kritikuoja besitęsiančias atakas Ukrainoje / EPA-ELTA nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Ir šiomis dienomis Ukrainoje tęsiasi atakos, ištisos gyventojų grupės dėl to priverstos kęsti žiemos šaltį“, – sakė jis vidudienio pamaldose šv. Petro aikštėje.

„Besitęsiantys kariniai veiksmai, kurių padariniai yra vis sunkesni civiliams gyventojams, gilina prarają tarp tautų ir atitolina teisingą ir ilgalaikę taiką“, – įspėjo pontifikas. Jis teigė su dideliu liūdesiu stebintis įvykius ir mintyse bei maldoje esantis su kenčiančiais.

„Kreipiuosi į visus, ragindamas dar labiau suintensyvinti pastangas karui užbaigti“, – kalbėjo popiežius.

Jis paragino melstis už taiką Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose ir visuose regionuose, „kur, deja, kovojama dėl interesų, kurie nėra žmonių interesai“.

„Taika kuriama gerbiant tautas“, – pabrėžė popiežius, kurio šv. Petro aikštėje klausėsi tūkstančiai žmonių.

Šiame straipsnyje:
popiežius
Leonas XIV
karas Ukrainoje
Ukraina
kariniai veiksmai

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų