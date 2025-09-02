Po nesėkmingų rinkimų atsistatydino Japonijos valdančiųjų generalinis sekretorius

„Noriu atsistatydinti iš generalinio sekretoriaus posto ir priimti atsakomybę už rinkimų rezultatus“, – teigė Hiroshi Moriyama (Hirošis Morijama), antras įtakingiausias partijos asmuo.
Per liepos 20 dieną vykusius rinkimus LDP vadovaujama koalicija prarado daugumą vos keli mėnesiai po to, kai panaši situacija ją ištiko žemuosiuose parlamento rūmuose ir privertė sudaryti mažumos vyriausybę.
Premjeras Shigeru Ishiba (Šigeru Išiba) dabar spręs H. Moriyamos likimą.
Generalinis sekretorius komentarus pateikė LDP susirinkime, skirtame aptarti rinkimų rezultatus. Pats premjeras į raginimus atsistatydinti kol kas neatsakė.
„Aš priimsiu tinkamą sprendimą kai ateis tinkamas laikas“, – antradienį teigė Sh. Ishiba.
„Nebėgsiu nuo atsakomybės. Neturiu jokio noro kabintis į savo poziciją“, – sakė jis.
Du kiti LDP pareigūnai – generalinio susirinkimo pirmininkas Shunichi Suzuki (Šuničis Sudzukis) ir politikos vadovas Itsunori Onoderas (Icunoris Onoderas) – taip pat išreiškė norą palikti postus, pranešė naujienų agentūra „Jiji Press“.
Centro dešinės LDP Japonijai vadovavo beveik nepertraukiamai nuo šeštojo dešimtmečio, o lyderio vaidmenį Sh. Ishiba perėmė maždaug prieš metus.
Rinkėjų palaikymas pastaraisiais metais smuko dėl nepasitenkinimo infliacija ir korupcijos skandalų partijos viduje, nors praeitos savaitės viešosios apklausos rodo, jog Sh. Ishibos reitingai po rinkimų spėjo pakilti.
Laikraščio „Yomiuri Shimbun“ apklausoje, daugiau respondentų (50 proc.) mano, jog Sh. Ishiba turėtų likti poste, nei atsistatydinti (42 procentai). Laikraštis pakilusių reitingų priežastimi laiko neseniai su JAV sudarytą prekybos sutartį ir Sh. Ishibos vyriausybės pastangas suvaldyti žaibišką ryžių kainos augimą.
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė apie sutartį vos dvi dienos po Japonijos parlamento aukštųjų rūmų rinkimų – JAV muitai sumažinti nuo 25 iki 15 procentų.
Be kitų priežasčių, ryžių kainos išaugo dėl problemų su pasiūla po itin karštos 2023-iųjų vasaros ir paniško pirkimo po perspėjimų apie galimą didžiulį žemės drebėjimą.
Sh. Ishiba paskyrė naują žemės ūkio ministrą – potencialų premjero priešininką, populiarųjį 44 metų Shinjiro Koizumi (Šindžirą Koidzumį). Siekdama numušti kainas, vyriausybė taip pat į rinką paleido valstybines ryžių atsargas.
