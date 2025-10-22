Po išpuolio traukinyje – civilizuotų šalių atsakas

Įsiutino ukrainiečių kalba
Įsiūtį liejęs 42-ejų Latvijos pilietis sulaukė Latvijos valstybės saugumo tarnybos dėmesio.
Tarnyba pradėjo baudžiamąjį procesą prieš savo šalies pilietį, kuris Šveicarijos traukinyje užpuolė ir grasino ukrainiečių šeimai.
Byla pradėta dėl tautinės nesantaikos kurstymo, grasinimų ir smurto.
Po incidento, sukėlusio didelį pasipiktinimą, Šveicarijos policija ir prokurorai iškėlė baudžiamąją bylą. Apie tai taip pat buvo informuotos Latvijos valdžios institucijos, įskaitant prezidentą, ministrą pirmininką ir teisėsaugą.
Sureagavo ir Ukrainos užsienio reikalų ministerija, kuri dėl vaizdo įraše užfiksuoto incidento oficialiai išsiuntė kreipimąsi Šveicarijai.
Tyrimai atsirado po to, kai internete skandalingu vaizdo įrašu pasidalijo įvykio dalyvė ir liudininkė Alena Dudnik.
Jis žaibo greičiu pasklido socialiniuose tinkluose, taip pat ir „YouTube“ kanale.
A. Dudnik traukiniu vyko kartu su savo sutuoktiniu Gabrieliu Šarovu ir mažamečiu vaiku.
Šis vyras turi baltarusiškų šaknų, jo tėvai į Šveicariją emigravo dar 1990 m.
Pati A. Dudnik yra iš Ukrainos.
Konfliktas prasidėjo iš karto, kai tik šeima įlipo į traukinį, kuris spalio 13-ąją važiavo iš Interlakeno į Špycą Šveicarijoje.
Šalia sėdėjęs treninguotas vyriškis be kojinių išgirdo, kaip jauna šeima su mažu vaiku tarpusavyje kalbėjosi ukrainietiškai.
Kinai iš siaubo užsidarė tualete
Paaiškėjo, kad prie gretimo stalelio traukinyje sėdėjo Latvijos pilietybę turintis, bet Šveicarijoje virėju dirbantis A. Vabikas su moterimi.
Vyras ėmė mosuoti kumščiu, daužyti stalą, keikėsi, šlykščiausiais žodžiais vadino pakeleivius, rodė nepagarbius gestus ir šaukė ant jaunos šeimos, taip liedamas įsiūtį ant Ukrainos.
Jis įžūliai klausė jauno vyro, kodėl jis ne kare, gyrėsi, kad jo draugai šiuo metu apkasuose, ir aiškino, kad Rusija susidoros su Ukraina.
Latvijos rusas tyčiojosi, esą jauna pakeleivių šeima gyvena iš pašalpų, nemoka užsienio kalbų, bet pats tesugebėjo tik kelis žodžius išveblenti vokiečių ir anglų kalbomis.
Jauna šeima į šį vogravimą reagavo labai ramiai.
Vėliau užpultasis G. Šarovas prisipažino, kad jis puikiai žinojo, jog tokiu momentu nedera rodyti agresijos, traukiniuose yra filmuojama, tad vyras laikėsi rimties.
Tuo metu traukinys buvo pilnutėlis. Rusų kalba isteriškai šaukęs fašistuojantis virėjas įvarė baimės kitiems keliautojams, kurie negalėjo suprasti, kas čia vyksta. Kinų turistai su vaikais iš baimės net užsidarė tualete.
A. Vabikas tiesiogiai pagrasino ukrainietiškai šnekėjusiai šeimai, žadėjo net suluošinti jų mažametį vaiką, grasino susidoroti su jais pačiais, kai tik jie išlips iš traukinio.
„Išeikite tuojau pat, kol jūsų vaikas dar nenukentėjo“, – rėkė Latvijos rusas.
Gulbę griebė už kaklo
A. Vabikas pareiškė, kad jis yra Šveicarijos pilietis, o G. Šarovas esą šioje šalyje gyvena iš pašalpų.
Tačiau latviai labai greitai atpažino vaizdo įraše užfiksuotą asmenį.
Paaiškėjo, kad A. Vabikas viso labo toje šalyje teturi „V“ kategorijos leidimą gyventi, bet yra Latvijos pilietis. Jis gimė Rygoje, okupantų šeimoje, ir čia baigė mokyklą.
Latvijoje šis asmuo yra įrašytas į viešą alimentų nemokančių asmenų sąrašą.
Paaiškėjo ir tai, kad Latvijos rusas skandalą traukinyje kėlė važiuodamas su savo sugyventine, kuri, paradoksas, yra Ukrainos pilietė.
Vis dėlto sugyventinė nemėgino maldyti įsisiautėjusio savo gyvenimo draugo.
„Mes jus visus nužudysime“, – neįtikusiems pakeleiviams pažadėjo Latvijos rusas.
„YouTube“ kanale ukrainiečiai paskelbė, kad A. Vabiko sugyventinė atvyko į Šveicariją iš Odesos ir šioje šalyje apsigyveno pasinaudojusi pabėgėlės nuo karo statusu. Tačiau ukrainiečiai liudijo, kad jiems žinoma, jog ši moteris išvykdama iš Ukrainos skleidė separatistines pažiūras.
Labai greitai duomenis apie išgarsėjusią porelę surinko ne tik ukrainiečiai, bet ir latviai.
Paaiškėjo, kad A. Vabikas ne pirmą kartą užfiksuotas reiškiantis agresiją ukrainiečių atžvilgiu nacionaliniu pagrindu.
Vyras šių metų balandžio 2-ąją užsipuolė dvi ukrainietes Ženevoje.
Ežero pakrantėje A. Vabikas, grubiai sugriebęs gulbę, bandė glostyti jai galvą, tai filmuodamas telefonu. Siaubo apimtas paukštis mėgino gintis nuo šio žmogaus.
Tai pamatė dvi merginos ir pasakė vyrui pastabą. Į tai A. Vabikas atsakė keiksmažodžių lavina ir agresyviai pareiškė: „Jus, kaip ukrainiečius, reikia visus žudyti“ ir paleido rankas į darbą.
Merginos mėgino slėptis nuo šio veikėjo, neadekvatus užpuolikas taip pat bandė išmušti ukrainietei telefoną iš rankų, kuriuo buvo filmuojamas.
Dar viena ukrainietė Elvyra taip pat atpažino šį Latvijos rusą ir paliudijo, kad ir ji su šeima buvo užpulta šio veikėjo Berno traukinių stotyje.
Iš aukos dar reketavo pinigų
Po praėjusį pirmadienį užfiksuoto vaizdo įrašo traukinyje paaiškėjo, kad A. Vabikas buvo atleistas iš darbo. Latvijos rusas turėjo leidimą dirbti ir darbavosi Ciuricho oro uosto valgyklos virėju.
Daugiau duomenų vėliau paskelbė ir fašistuojančio virėjo išpuolį išgyvenusi šeima.
A. Vabikas drąsus buvo daužyti kumščiu į stalą tik baugindamas jauną šeimą. O štai kai traukinyje pasirodė iškviesti Šveicarijos policijos patruliai, veikėjas mėgino slėptis kituose vagonuose.
Tačiau pareigūnai vis tiek surado įsiaudrinusį asmenį, o jis ir toliau elgėsi agresyviai, vartojo alkoholį.
Šio žmogaus kvailumu galima tik stebėtis, nes jis dar prieš sulaikant policijai mėgino bauginti jauną šeimą, reikalavo 10 tūkst. Šveicarijos frankų už tai, kad jis neva nerašytų pareiškimo prieš auką.
Paradoksalu, tačiau brutaliai užpultos šeimos galvai taip pat gresia nemalonumai, nes vyras sureagavo į agresiją ir kai tik A. Vabikas vagone mėgino išmušti telefoną, kuriuo buvo filmuojamas, vyras smūgiavo jį užpuolusiam agresoriui į kaklą.
Vyrui gali tekti sumokėti baudą už incidentą viešoje vietoje, tačiau jaunas tėvas įsitikinęs, kad jis elgėsi teisingai, nes buvo iškilusi grėsmė jo vaikui ir žmonai.
Išpuolis sukrėtė Latviją
Liepojos laikraščio „Kurzemes Vards“ žurnalistė Ilze Ozoliņa vakar pasakojo, kad ši istorija vis dar labai aptariama Latvijoje.
Šios šalies žurnalistai aprašinėja ją įvairiais rakursais, šalyje jau žinoma apie tai, kokių išpuolių šis asmuo yra dar įvykdęs.
Socialiniuose tinkluose ši istorija tebėra aktyviausiai aptariamas įvykis.
Liepojos žurnalistė nepastebėjo, kad nors vienas komentatorius būtų šį vyrą užstojęs ar bandęs pateisinti.
I. Ozoliņa atviravo, kad jai neteko skaityti, kad kas nors Latvijoje pateisintų A. Vabiko poelgį.
Šalies visuomenė labai smerkia šį asmenį, daugelis tikisi, kad jis nebeturės galimybės gyventi Latvijoje, kad jam bus atimta pilietybė.
Mane taip sukrėtė tas išpuolis, kad net negalėjau pažiūrėti vaizdo įrašo iki galo.
„Mane taip sukrėtė tas išpuolis, kad net negalėjau pažiūrėti vaizdo įrašo iki galo. Pirmasis mane apėmęs jausmas buvo baisi gėda dėl to, kad taip pasielgė Latvijos pilietis. Džiaugiuosi, kad mūsų šalyje tokia pozicija ir taip reiškiama, kaip tai darė A. Vabikas, negali būti“, – pasakojo žurnalistė.
Po teismo – deportacija
Pasirodo, praėjusią savaitę Liepojoje buvo nuteistas 60-metis liepojietis, kuris „Tik Tok“ platformoje šiurkščiai pasisakė už V. Putiną ir Rusiją.
Už tai šis asmuo buvo nuteistas, jam skirta metus praleisti už grotų, po to jis bus deportuotas iš Latvijos ir ketverius metus negalės atvykti į šią šalį.
Šis vyras yra rusų tautybės, Rusijos pilietis, nors gimė Liepojoje, bet latviškai nekalba.
Kaip pasakojo I. Ozoliņa, paklausti, kodėl neišvažiuoja į savo svajonių šalį, tokie asmenys argumentuoja, kad yra gimę Latvijoje ir laiko šią šalį sava.
