Pirmą kartą nuo Gazos karo pradžios Betliejuje įžiebta Kalėdų eglutė

Raudonomis ir auksinėmis puošmenomis nusėta Kalėdų eglutė, stovinti už kelių metrų nuo Jėzaus Kristaus gimimo bažnyčios Mangero aikštėje, tapo vilties simboliu.
Dvi valandas trukusios ceremonijos pabaigoje eglutė buvo įžiebta skambant džiūgavimams, mirgėjo geltonos lemputės, o jos viršūnėje esanti ryškiai raudona žvaigždė spindėjo debesuotame nakties danguje, kurį apšvietė švytintis, beveik pilnas mėnulis.
Tai pirmas kartas, kai miestas surengė įprastas iškilmes nuo 2023 metų spalio mėnesio, kai prasidėjo karas Gazoje po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį.
„Tai tarsi atsparumo simbolis“, – sakė 27 metų Abeer Shtaya (Aber Štaja), dirbanti mokslo ir technologijų universitete Salfite, Vakarų Krante.
Ji su grupe universiteto studentų nukeliavo 100 kilometrų, nes „norime švęsti ir būti su savo broliais ir seserimis Betliejuje bei pasidžiaugti šia diena“.
„Tai žinia pasauliui, kad jis ramus“, – sakė 43 metų Mike'as Shahenas (Maikas Šahenas) savo keramikos parduotuvėje aikštėje, kai saujelė lankytojų užsuko apsipirkti.
Šventėje dalyvavo tūkstančiai žmonių, tarp jų krikščionys ir musulmonai, daugelis jų atvyko iš palestiniečių teritorijų ir Izraelio, o kai kurie – iš dar tolimesnių kraštų, kad pasimėgautų sugrįžtančia šventine nuotaika.
Nuo vieno stogo buvo galima matyti stebinčias vienuoles, o daugybė šeimų, įskaitant mažus vaikus, užpildė balkonus ir stogus, norėdamos pamatyti įžiebtą eglutę.
Skambėjo juokas, daugelis negalėjo nesišypsoti, nepaisant akimirkomis pliaupiančio lietaus.
„Šis renginys neįvyko pastaruosius dvejus metus dėl karo, todėl po dvejų metų, kai vyko vien karas ir mirtis, tai gana emocinga“, – sakė 50-metė Liyu Lu (Liju Lu), atvykusi iš šiaurinės Izraelio dalies, esančios netoli sienos su Libanu.
Kilusi iš Kinijos, bet jau kelis dešimtmečius gyvenanti Izraelyje, ji buvo su grupe, kurioje buvo ir keliaujantis verslininkas ir krikščionis Gary Lau (Geris Lau), pastaruosius porą mėnesių apsistojęs Jeruzalėje.
„Būti čia ir dalyvauti šventėje yra kažkas labai malonaus ir ypatingo“, – sakė 51 metų G. Lau ir pridūrė, kad jis „mėgaujasi atmosfera“.
Pastaruosius dvejus metus Betliejuje Kalėdos buvo švenčiamos niūriau, be didesnių viešų švenčių.
