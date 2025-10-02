Pietų Korėjos prezidentas atsiprašė už tarptautinio įvaikinimo procedūrų pažeidimus

Oficialus tyrimas šių metų pradžioje nustatė, kad valdžiai tenka atsakomybė už įvaikinimo palengvinimą naudojant sukčiavimo būdus, įskaitant dokumentų klastojimą ir tapatybių keitimą.
Šiuo metu ketvirtą pagal dydį Azijos ekonomiką ir didelę įtaką pasaulio kultūrai turinti Pietų Korėja ištisus dešimtmečius buvo viena didžiausių vaikų „eksportuotojų“ pasaulyje: nuo 1955 iki 1999 m. į užsienį išsiuntė įvaikinti daugiau nei 140 tūkst. vaikų.
Tarptautiniai įvaikinimai prasidėjo po 1950–1953 m. Korėjos karo: tai buvo būdas iš visuomenės, pabrėžusios etninio homogeniškumo svarbą, pašalinti mišrios rasės vaikus, gimusius vietos motinoms ir amerikiečių kariams.
„Naujausi teismo sprendimai bei Tiesos ir susitaikymo komisijos tyrimai atskleidė, kad kai kuriais atvejais tarptautinio įvaikinimo procedūrų metu buvo padaryti neteisėti žmogaus teisių pažeidimai“, – savo pareiškime sakė šalies prezidentas Lee Jae Myungas.
„Tokiais atvejais valstybė nevisiškai įvykdė savo pareigas. Korėjos Respublikos vardu nuoširdžiai atsiprašau ir reiškiu užuojautą kančias patyrusiems užsienyje įvaikintiems vaikams, jų šeimoms ir jų biologinėms šeimoms“, – pridūrė prezidentas.
Tarptautiniai įvaikinimai tapo dideliu verslu Pietų Korėjoje praėjusio amžiaus aštuntame ir devintame dešimtmečiuose. Kai šalis išbrido iš pokario skurdo ir ėjo spartaus ekonominio vystymosi keliu, tarptautinėms įvaikinimo agentūros iš šio verslo uždirbo milijonus dolerių.
Nors šalis išaugo į ekonominę galią, 2020 m. vidutiniškai daugiau nei 100 vaikų per metus vis dar buvo siunčiami į užsienį įvaikinimui, pažymėjo prezidentas.
Pagrindinis pastarojo meto įvaikinimų veiksnys buvo nesusituokusioms moterims gimę kūdikiai, kuriuos konservatyvi visuomenė vis dar linkusi atstumti.
Savo istoriniame pranešime Tiesos ir susitaikymo komisija kovo mėnesį nustatė, kad Pietų Korėjos vaikų tarptautinio įvaikinimo procese buvo pažeidžiamos žmogaus teisės, įskaitant „suklastotas našlaičių registracijas, tapatybės klastojimą ir nepakankamą įtėvių patikrinimą“.
Ji taip pat nustatė „daugybę atvejų, kai nebuvo laikomasi tinkamų teisinių sutikimo procedūrų“ biologinių tėvų iš Pietų Korėjos atžvilgiu, ir paragino vyriausybę pateikti oficialų atsiprašymą.
Užsienyje įvaikintų vaikų 1998 m. yra atsiprašęs ir buvęs šalies prezidentas Kim Dae-jungas.
„Iš visos širdies nuoširdžiai atsiprašau. Giliausiai jaučiu, kad padarėme jums didelę skriaudą“, – susitikime su vaikais sakė jis.
Tačiau valstybės atsakomybės už dešimtmečius trukusius pažeidimus jis tuomet viešai nepripažino.
