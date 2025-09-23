Pareigūnas: protestuotojai nutraukė demonstracijas prie Maču Pikču

„Mobilizacija baigta. Gyventojai susirinko Limoje, kur buvo pasiekta keletas susitarimų,“ – naujienų agentūrai AFP pareiškė Peru ombudsmeno biuro atstovas Oscaras Luque (Oskaras Lukė).
Praėjusią savaitę demonstrantai pradėjo neterminuotą protestą, blokuodami traukinių bėgius ir reikalaudami pasirinkti naują įmonę, kuri valdytų autobusus, vežančius turistus iš Agvas Kaljenteso traukinių stoties, esančios Maču Pikču papėdėje, į patį objektą.
Dėl protestų ir susirėmimų tarp demonstrantų ir policijos buvo evakuota apie 1,5 tūkst. turistų iš traukinių stoties, aptarnaujančios inkų citadelę.
O. Luque nurodė, kad pasiektas susitarimas, pagal kurį dvi vietos įmonės keturis mėnesius vežios turistus į Maču Pikču, kol prasidės atviras konkursas naujam vežėjui pasirinkti.
Turizmo ministerijos duomenimis, nuo 1983 metų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą senovinį įtvirtintą kompleksą kasdien vidutiniškai aplanko apie 4,5 tūkst. turistų, daugiausiai užsieniečių.
Lankytojai į Agvas Kaljentesą atvyksta traukiniu iš Kusko – senovės inkų imperijos sostinės – esančio maždaug už 110 kilometrų.
Iš Agvas Kaljenteso jie gali autobusu nuvykti iki citadelės įėjimo ir grįžti tuo pačiu keliu.
Ankstesnės autobusų įmonės sutartis baigė galioti po 30 metų trukusios koncesijos, tačiau ji toliau teikė paslaugas, o tai labai papiktino gyventojus, reikalaujančius, kad sąžiningo konkurso būdu būtų pasirinkta nauja jų interesus atitinkanti bendrovė.
