Iš Suomijos prezidento – priekaištas Vengrijai ir Slovakijai: finansuoja Kremliaus karo mašiną

Tai vienas iš aštriausių jo iki šiol išsakytų priekaištų kitoms Europos Sąjungos (ES) narėms.
A. Stubbas stovėdamas kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Kyjive sakė, kad Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę rodo, jog Maskva siekia eskalacijos su NATO, ir pabrėžė, kad Europa turi daryti didesnį spaudimą Rusijai.
„Kalbant apie tvarkos palaikymą savo šalyje, manau, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), sakydamas, jog Europa turi nustoti pirkti Rusijos naftą ir dujas, yra teisus“, – spaudos konferencijoje sakė A. Stubbas.
„Pirštu rodoma į dvi vietas. Viena iš jų yra Vengrija, kita – Slovakija. Ir, žinoma, mes užtikriname, kad prezidentas Trumpas žinotų, kas maitina Rusijos karo mašiną, pirkdami rusišką energiją“, – pridūrė jis.
Tiek Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, tiek jo Slovakijos kolega Robertas Fico (Robertas Ficas) kritikavo Europos paramą Ukrainai ir siekė glaudesnių ryšių su Rusija, o tai labai nuvylė Briuselį, kuris siekia izoliuoti Maskvą dėl jos invazijos į Ukrainą.
Ir V. Orbanas, ir R. Fico, kurių šalys pirmauja ES pagal rusiškos naftos ir dujų importą, vyko į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.