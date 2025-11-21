 Nyderlandai dislokuoja Lenkijoje dvi sistemas „Patriot“

Nyderlandai dislokuoja Lenkijoje dvi sistemas „Patriot“

2025-11-21 10:13
BNS inf.

Nyderlandai dislokuoja Lenkijoje 300 karių ir dvi oro gynybos sistemas „Patriot“, kad būtų apsaugotas NATO logistikos mazgas, per kurį keliauja karinė pagalba Ukrainai, cituodamas olandų gynybos ministrą Rubeną Brekelmansą pranešė portalas TVP.

Nyderlandai dislokuoja Lenkijoje dvi sistemas „Patriot“
Nyderlandai dislokuoja Lenkijoje dvi sistemas „Patriot“ / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tuo metu naujienų agentūra PAP paskelbė, kad jau rengiama laikina bazė ir kad sistemų operatoriai oro erdvę pradės stebėti artimiausiomis savaitėmis. Sistemas „Patriot“ rengia pulkininkas Olavas Spanjeris, sausumoje dislokuotų oro gynybos pajėgų vadas, tačiau nepatvirtinta, ar jis vadovaus visai misijai.

O. Spanjeris sakė, kad įtampa regione auga, ir priminė, kad neseniai dėl Rusijos smūgių Vakarų Ukrainai turėjo skubiai kilti Lenkijos naikintuvai.

Jis išreiškė viltį, kad „Patriot“ panaudoti nereikės.

Nyderlandai dislokuoja naujausios versijos „Patriot“ su patobulintais radiolokatoriais ir programine įranga. Variantas PAC-3 perima balistines raketas, sparnuotąsias raketas ir dronus, o viena sistemos raketa kainuoja maždaug 4 mln. eurų.

Apsaugai nuo žemai skrendančių orlaivių taip pat bus dislokuota vidutinio nuotolio oro gynybos sistema NASAMS, o atskiras junginys saugos bazę nuo dronų.

Kaip nurodė Nyderlandų gynybos ministerija, minimų sistemų dislokavimas turi ir operatyvinę, ir simbolinę reikšmę, patvirtina Hagos įsipareigojimą NATO rytiniam flangui.

Šiame straipsnyje:
Nyderlandai
Lenkija
Patriot
oro gynyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų