Nutenkinta NATO viršūnių susitikimo deklaracija – be užuominų apie Ukrainą NATO

Nutekintos NATO viršūnių susitikimo Hagoje deklaracijos tekstas

Mes, Šiaurės Atlanto Aljanso valstybių ir vyriausybių vadovai, susirinkome Hagoje, kad dar kartą patvirtintume savo įsipareigojimą NATO, stipriausiam aljansui istorijoje, ir transatlantiniams ryšiams. Mes dar kartą patvirtiname savo tvirtą įsipareigojimą kolektyvinei gynybai, įtvirtintą Vašingtono sutarties 5 straipsnyje, kad puolimas prieš vieną yra puolimas prieš visus. Mes liekame vieningi ir tvirti savo pasiryžime apsaugoti milijardą mūsų piliečių, ginti Aljansą ir saugoti mūsų laisvę ir demokratiją.

Būdamos vieningos didelių saugumo pavojų ir iššūkių, ypač ilgalaikio Rusijos keliamo pavojaus euroatlantiniam saugumui ir nuolatinio terorizmo pavojaus, akivaizdoje, [ ] sąjungininkės įsipareigoja iki 2035 m. kasmet investuoti 5 % [ ] BVP į pagrindiniams gynybos poreikiams, taip pat gynybos ir saugumo išlaidoms, kad užtikrintume savo individualius ir kolektyvinius įsipareigojimus pagal Vašingtono sutarties 3 straipsnį. Mūsų investicijos užtikrins, kad turėsime pajėgas, pajėgumus, išteklius, infrastruktūrą, pasirengimą kariauti ir atsparumą, reikalingus atgrasyti ir gintis pagal tris pagrindines mūsų užduotis: atgrasymą ir gynybą, krizių prevenciją ir valdymą bei bendradarbiavimu grindžiamą saugumą.

Sąjungininkės sutinka, kad šis 5 % įsipareigojimas apims dvi pagrindines gynybos investicijų kategorijas. [ ] Sąjungininkės kasmet skirs ne mažiau kaip 3,5 % BVP, remdamosi sutartu NATO gynybos išlaidų apibrėžimu, iki 2035 m., kad būtų finansuojami pagrindiniai gynybos poreikiai, [ ] ir siekiama NATO pajėgumų tikslų. Sąjungininkės sutinka pateikti metinius planus, kuriuose būtų numatytas patikimas, laipsniškas kelias šiam tikslui pasiekti. Be to, [ ] sąjungininkės kasmet skirs iki 1,5 % BVP, be kita ko, mūsų kritinei infrastruktūrai apsaugoti, mūsų tinklams ginti, mūsų civilinei parengčiai ir atsparumui užtikrinti, inovacijoms skatinti ir mūsų gynybos pramonės bazei stiprinti. Šio plano išlaidų trajektorija ir pusiausvyra bus peržiūrėta 2029 m., atsižvelgiant į strateginę aplinką ir atnaujintus pajėgumų tikslus. Sąjungininkės dar kartą patvirtina savo ilgalaikius suverenius įsipareigojimus teikti paramą Ukrainai, kurios saugumas prisideda prie mūsų saugumo, ir šiuo tikslu, skaičiuodamos sąjungininkių gynybos išlaidas, įtrauks tiesioginius įnašus Ukrainos gynybai ir jos gynybos pramonei.

Mes dar kartą patvirtiname bendrą įsipareigojimą sparčiai plėsti transatlantinį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir pasinaudoti naujomis technologijomis bei inovacijų dvasia, kad stiprintume mūsų kolektyvinį saugumą. Mes stengsimės pašalinti gynybos pramonės prekybos kliūtis tarp sąjungininkių ir pasinaudosime savo partnerystėmis, kad skatintume gynybos pramonės bendradarbiavimą.

Reiškiame padėką Nyderlandų Karalystei už dosnų svetingumą. Laukiame kito susitikimo Turkijoje 2026 m., po kurio vyks susitikimas Albanijoje.