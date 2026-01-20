 Nuo geopolitikos iki pieno: Trumpas įvedė dar vieną naujovę

2026-01-20 13:59
Martas Kalendra (LNK)

Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, apvertęs mitybos piramidę aukštyn kojomis, ėmėsi ir moksleivių mitybos. Į mokyklas jis grąžino nenugriebtą bei 2 procentų riebumo pieną ir taip panaikino buvusios pirmosios ponios Michelle Obama kadaise nustatytas moksleivių mitybos gaires.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Nuo geopolitikos iki pieno – D. Trumpas rado laiko pasirašyti dar vieną įstatymo projektą dėl mitybos.

„Politikai – tiek respublikonai, tiek demokratai – jiems patinka nenugriebtas pienas. Nesvarbu, ar esi demokratas, ar respublikonas, nenugriebtas pienas yra geras dalykas“, – teigė D. Trumpas.

Amerikos prezidentas į mokyklas grąžina nenugriebtą ir 2 procentų riebumo pieną.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Noriu atkreipti dėmesį, kad prieš daugiau nei dešimtmetį M. Obama toje pačioje patalpoje paskelbė apie trumparegišką kampaniją, kuria siekta atsisakyti nenugriebto pieno mokyklose. Šiandien stengiamės tai ištaisyti“, – sakė JAV žemės ūkio sekretorė Brooke Rollins.

Pagal šį įstatymą mokiniams gali būti pilstomas ir sojų pienas. Ekspertai atkreipia dėmesį į naujausius tyrimus, rodančius, kad vaikai, geriantys nenugriebtą pieną, gali turėti mažesnę nutukimo tikimybę nei tie, kurie renkasi neriebų pieną.

„Šiandien prezidentas D. Trumpas pasirašė įstatymą „Nenugriebtas pienas sveikiems vaikams“ – seniai lauktą mokyklų mitybos politikos pataisą, pagal kurią vaikų sveikata yra svarbiausia. Metų metus Vašingtonas riebalus, ypač sočiuosius, laikė priešu. Jis paskelbė karą sotiesiems riebalams. Tai – taikos meto prezidentas. Jis sudarė 8,5 susitarimų, nutraukdamas karus, ir taip pat užbaigė karą prieš sočiuosius riebalus“, – kalbėjo JAV sveikatos apsaugos sekretorius Robert F. Kennedy Jr.

„Turime pieno. Jis čia stovi jau penkias dienas. Jis iš originalaus butelio ir jį atnešiau, kad žurnalistai galėtų paragauti. Galite gurkštelėti“, – pridūrė D. Trumpas.

Praėjusią savaitę prezidentas D. Trumpas apvertė mitybos piramidę aukštyn kojomis: mėsa, pieno produktai ir sveikieji riebalai atsidūrė toje pačioje pakopoje kaip daržovės ir vaisiai, o skaidulų turtingi visaverčiai grūdai, pavyzdžiui, avižos, nustumiami į apatinę piramidės dalį.

