Nuo geopolitikos iki pieno: Trumpas įvedė dar vieną naujovę

Nuo geopolitikos iki pieno – D. Trumpas rado laiko pasirašyti dar vieną įstatymo projektą dėl mitybos.
„Politikai – tiek respublikonai, tiek demokratai – jiems patinka nenugriebtas pienas. Nesvarbu, ar esi demokratas, ar respublikonas, nenugriebtas pienas yra geras dalykas“, – teigė D. Trumpas.
Amerikos prezidentas į mokyklas grąžina nenugriebtą ir 2 procentų riebumo pieną.
„Noriu atkreipti dėmesį, kad prieš daugiau nei dešimtmetį M. Obama toje pačioje patalpoje paskelbė apie trumparegišką kampaniją, kuria siekta atsisakyti nenugriebto pieno mokyklose. Šiandien stengiamės tai ištaisyti“, – sakė JAV žemės ūkio sekretorė Brooke Rollins.
Pagal šį įstatymą mokiniams gali būti pilstomas ir sojų pienas. Ekspertai atkreipia dėmesį į naujausius tyrimus, rodančius, kad vaikai, geriantys nenugriebtą pieną, gali turėti mažesnę nutukimo tikimybę nei tie, kurie renkasi neriebų pieną.
„Šiandien prezidentas D. Trumpas pasirašė įstatymą „Nenugriebtas pienas sveikiems vaikams“ – seniai lauktą mokyklų mitybos politikos pataisą, pagal kurią vaikų sveikata yra svarbiausia. Metų metus Vašingtonas riebalus, ypač sočiuosius, laikė priešu. Jis paskelbė karą sotiesiems riebalams. Tai – taikos meto prezidentas. Jis sudarė 8,5 susitarimų, nutraukdamas karus, ir taip pat užbaigė karą prieš sočiuosius riebalus“, – kalbėjo JAV sveikatos apsaugos sekretorius Robert F. Kennedy Jr.
„Turime pieno. Jis čia stovi jau penkias dienas. Jis iš originalaus butelio ir jį atnešiau, kad žurnalistai galėtų paragauti. Galite gurkštelėti“, – pridūrė D. Trumpas.
Praėjusią savaitę prezidentas D. Trumpas apvertė mitybos piramidę aukštyn kojomis: mėsa, pieno produktai ir sveikieji riebalai atsidūrė toje pačioje pakopoje kaip daržovės ir vaisiai, o skaidulų turtingi visaverčiai grūdai, pavyzdžiui, avižos, nustumiami į apatinę piramidės dalį.
