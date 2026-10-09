Nobelio taikos premijos laureate tapo Navanethem Pillay

„Šių metų laureatė atliko itin svarbų vaidmenį užtikrinant, kad už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą būtų traukiama baudžiamojon atsakomybėn", – priduriama pareiškime.
Pernai premija buvo įteikta Venesuelos opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado „už jos nenuilstamą darbą ginant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“.
Šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas baigsis pirmadienį ekonomikos mokslų laureato paskelbimu.
Savaitės pradžioje Stokholme buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos ir literatūros premijų laureatai. Pastaroji premija ketvirtadienį skirta Kanados poetei Anne Carson už drąsią ir išradingą kūrybą, kurioje naujai interpretuojamos klasikinės tradicijos.
Išskyrus Nobelio ekonomikos mokslų premiją, visos Nobelio premijos įsteigtos pagal dinamito išradėjo ir premijų steigėjo Alfredo Nobelio (1833–1896) testamentą.
Jos pirmą kartą įteiktos 1901 m., tad šiemet minimos 125-osios jų metinės. Šia proga kiekvienos kategorijos piniginė premija buvo padidinta 1 mln. Švedijos kronų, iki 12 mln. kronų (apie 1 mln. eurų). Kiekvienam Nobelio premijos laureatui taip pat įteikiamas diplomas ir aukso medalis.
Premijos tradiciškai įteikiamos gruodžio 10-ąją – A. Nobelio mirties dieną.
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