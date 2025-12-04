„New York Times“ ketina paduoti Pentagoną į teismą

Žurnalistų konstitucinės teisės, pasak „New York Times“, JAV gynybos departamentas pažeidė nustatydamas naujus ribojimus reportažams apie kariuomenę.
„(Pentagono nustatyta tvarka – ELTA) yra būtent tokio tipo kalbos ir spaudos ribojimo schema, kurią Aukščiausiasis Teismas ir Kolumbijos apygardos teismas pripažino pažeidžiančią Pirmąją Konstitucijos pataisą“, – teigia dienraštis savo ieškinio santraukoje.
Pirmoji JAV Konstitucijos pataisa užtikrina tikėjimo, žodžio, žiniasklaidos ir susirinkimų laisvę bei teisę kreiptis su prašymais į valdžios institucijas.
„New York Times“ teigimu, ieškinys bus pateiktas ketvirtadienį JAV apygardos teisme Vašingtone.
Spalio mėnesį įsigaliojusiose Pentagono taisyklėse reikalaujama, kad žurnalistai pasirašytų 21 puslapio formą, kurioje nustatomi žurnalistinės veiklos apribojimai, įskaitant prašymus pateikti informacijos reportažų temoms ir užklausas dėl šaltinių.
Dienraščio ieškinio santraukoje teigiama, kad Pentagono nustatytos tvarkos tikslas – „uždaryti Pentagono duris – tas zonas, kurios istoriškai buvo atviros spaudai – žiniasklaidos organizacijoms, tokioms kaip ieškovas, kurios be baimės ar prielankumo tiria ir praneša apie departamento ir jo vadovybės veiksmus“.
Dienraštis prašo teismo išduoti įsakymą, draudžiantį Pentagonui toliau taikyti žiniasklaidai nustatytą tvarką. Teismo taip pat prašoma pateikti išaiškinimą, kad nuostatos, susijusios su Pirmosios Konstitucijos pataisos užtikrinamos teisės įgyvendinimu, yra neteisėtos.
Pentagono pareigūnai spalį teigė, kad prieiga prie karinių objektų yra privilegija, kuriai taikomi apribojimai.
Ši politika, pasak jų, yra „skirta užkirsti kelią informacijos nutekėjimui, kuris kenkia operatyviniam saugumui ir nacionaliniam saugumui. Tai – sveikas protas.“
Naujų apribojimų projektas pirmą kartą pasirodė rugsėjo mėnesį ir po žiniasklaidos organizacijas atstovaujančių teisininkų pasipriešinimo buvo peržiūrėtas. Galutinės taisyklės buvo paskelbtos spalio 6 d., o po daugiau nei savaitės dešimtys akredituotų žurnalistų, tarp jų šeši iš „New York Times“, užuot pasirašę dokumentą, grąžino savo akreditacijas.
Daugelis didžiųjų JAV žiniasklaidos organizacijų spalio mėnesį paskelbė pareiškimus, kuriuose Pentagono politika smerkiama kaip Pirmosios Konstitucijos pataisos pažeidimas.
Trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje „New York Times“ teisininkas sakė, kad buvo diskutuojama su kitomis žiniasklaidos organizacijomis dėl bendro ieškinio, tačiau dienraštis nusprendė veikti vienas.
