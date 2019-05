Nekaltas flirtas su Maskva įklampino į skandalų liūną

Skandalingasis įrašas

Vokietijos žiniasklaidoje pasirodžiusios publikacijos sukėlė įtarimų dėl Austrijos politikų įtartinų ryšių su Rusijos atstovais ir besąlygiško pasirengimo dalyvauti su jais nusikalstamoje veikloje.

Skandalas kilo dėl to, kad žiniasklaidą pasiekusiame slaptai nufilmuotame vaizdo įraše atskleidžiama, kaip dabar jau buvęs vicekancleris, kraštutinės dešiniosios Austrijos laisvės partijos lyderis Heinzas-Christianas Strache ir Rusijos milijonieriaus dukterėčia Aliona Makarova prisistačiusi moteris kalba apie galimybę investuoti Austrijoje, o H.-Ch.Strache užsimena apie galimybes mainais gauti valstybinių užsakymų, pavyzdžiui, tvarkant kelių tinklą.

Be to, aptariama galimybė perimti didžiausią Austrijos dienraštį "Krone Zeitung". H.-Ch.Strache kalbėjo, esą nauji savininkai galėtų pakeisti redakcijos žurnalistus, pasinaudoti laikraščiu, kad šis padėtų jo partijai per rinkimų kampaniją. Austrų politikas tvirtino, kad redakcijos darbuotojai pokyčiams nesipriešins, nes "žurnalistai yra didžiausios kekšės mūsų planetoje".

Kelias valandas trukęs susitikimas rimtomis temomis vyko tvyrant laisvai atmosferai. Prašmatni vila, kurią parai galima išsinuomoti už 1 tūkst. eurų, skendėjo tabako dūmuose, dvelkė gausiai vartojamo alkoholio kvapas, kompanija mėgavosi tuno tartaru ir sušiais.

Susitikimas Ibisoje vyko 2017-ųjų vasarą, likus dviem mėnesiams iki federalinių rinkimų. Juose sėkmingai pasirodžiusi Laisvės partija vėliau buvo pakviesta suformuoti koaliciją su Austrijos liaudies partija.

Pokalbį organizavo Johannas Gudenusas, buvęs Austrijos parlamento vicepirmininkas, buvęs Vienos vicemeras. Pastarasis atliko vertėjo vaidmenį, nes yra studijavęs Rusijoje ir moka rusų kalbą. Vaizdo įraše girdėti, kad tam tikru momentu H.Ch.Strachei kyla įtarimų, J.Gudenusui jis kalba apie spąstus, tačiau šis jį nuramina.

Atgaila ir gėda

Kilus skandalui, H.Ch.Strache neneigė dalyvavęs susitikime Ibisoje, tačiau teigė nepadaręs jokio nusikaltimo, sakė tenorėjęs padaryti įspūdį patraukliai moteriai. Politikas aiškino, kad daugiau nebuvo susitikęs su mįslingąja ruse, o jo partija negavo paramos.

Sąsajas su skandalu kategoriškai paneigė ir Kremlius, o vaizdo įraše minimas oligarchas Igoris Makarovas tvirtina esąs vienturtis ir neturi jokių kraujo ryšių su vaizdo įraše matoma moterimi.

Vis dėlto demonstratyvi Laisvės partijos bičiulystė su Kremliumi neleidžia šio skandalo pavadinti netikėtu.

Nepaisant skubotos viešos išpažinties ir veikiančių asmenų atsistatydinimo, skandalas sukėlė politinę krizę Austrijoje. Be klausimų, kas padarė šį įrašą ir kodėl jis žiniasklaidą pasiekė Europos Parlamento rinkimų išvakarėse, kilo aršių diskusijų dėl Austrijos flirto su Rusija pasekmių.

Federalinis kancleris Sebastianas Kurzas sukritikavo buvusius koalicijos partnerius, Austrijos prezidentas Alexanderas Van der Bellenas pasidalijo nerimu dėl moralinio įvaizdžio, kuris kenkia šaliai ir jos žmonėms bei rodo "begėdišką nepagarbą mūsų piliečiams".

Žaidimas su ugnimi

Austrijos laisvės partija niekada neneigė glaudžių ryšių su Maskva. 2016 m. gruodį H.-Ch.Strache, dalyvaujant J.Gudenusui, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su "Vieningąja Rusija". J.Gudenusas kaip stebėtojas lankėsi okupuotame Kryme. Artimas bendravimas nesiliovė ir po rinkimų. O galiausiai atvirai prorusiška tapo ir oficialiosios Vienos politika.

Skirtingai nei kitos Vakarų šalys, po "Novičiok" atakos Didžiojoje Britanijoje išsiuntusios dešimtis šnipinėjimų įtartų Rusijos diplomatų, Austrija to nepadarė.

Nepraėjus nė pusmečiui po išpuolio Solsberyje, aiškėjant įrodymų, kad pavojingą ginklą į ramų britų miestelį atgabeno Rusijos specialieji agentai, nepaisant dėl to Rusijai paskelbtų naujų sankcijų, Laisvės partijos nominuota Austrijos užsienio reikalų ministrė Karin Kneissl pakvietė Rusijos prezidentą į savo vestuves. ES senbuvės diplomatijos vadovės ir visuotinėje Vakarų izoliacijoje atsidūrusio Vladimiro Putino vestuvinis šokis tapo makabrišku užkulisinių austrų ir Kremliaus žaidimų simboliu. Juolab – Laisvės partijos atstovo, tuomečio Austrijos gynybos ministro Mario Kunaseko ir H.Ch.Strachės asmenukė su V.Putinu.

Izoliuoja žvalgybą

Apie pavojingą pastarojo meto Austrijos suartėjimą su Rusija byloja ir atsargumas, su kuriuo Vakarų sąjungininkų žvalgybos tarnybos jau kurį laiką žvelgia į kolegas Vienoje.

Neseniai Austrijos žiniasklaida su nerimu paskelbė, jog Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, JAV žynybos nuogąstauja, kad Austrijos vidaus žvalgybos tarnyba – Federalinis konstitucijos gynimo ir kovos su terorizmu biuras – patiria Rusijos įtaką.

Nors biuro vadovas kategoriškai neigė spaudą pasiekusias anoniminių informatorių žinias, užsienio partneriai praktiškai izoliavo šią instituciją. Biuras beveik nebedalyvauja vadinamojo Berno klubo darbo grupių veikloje: šiose neformaliose grupėse Europos slaptosios tarnybos dalijasi konfidencialia informacija, aptaria bendradarbiavimą su kitomis Vakarų valstybėmis, tarp jų – ir JAV.

Dėl to Austrijos nepasiekia ir labai svarbi informacija. Puikus tokios izoliacijos įrodymas susijęs su teroristu, kovą surengusiu skerdynes Naujojoje Zelandijoje. Po išpuolio sužinota, kad žudynes surengęs australas radikalas buvo lankęsis daugybėje ES šalių, tarp jų – ir Austrijoje. Tačiau tuoj po išpuolio austrų žynybos skelbė neturinčios informacijos apie šio žudiko lankymąsi Austrijoje.

Be to, žiniasklaidą pasiekė informacija, jog neseniai Suomijos slaptoji tarnyba, siųsdama kolegoms užsienyje užklausą dėl rusų šnipų, sąmoningai nesikreipė į austrus. Londonas (turintis patirtį su "Novičiok" nuodus naudojančiais žudikais) bei Amsterdamas (dauguma lainerio, kurį 2014 m. virš Ukrainos pašovė rusų raketa, keleivių buvo olandai) ypač aktyviai priešinosi bendradarbiavimui su minėta Austrijos tarnyba.