Naujoji Zelandija pirks povandeninių laivų medžioklės orlaivius

Penki sraigtasparniai „Sikorsky MH-60R Seahawk“ bus perkami vykdant platesnio masto 1,57 mlrd. JAV dolerių vertės pirkimų projektą, pagal kurį taip pat numatoma įsigyti du lėktuvus „Airbus A321XLR“.
Apie pirkimo sutartį Velingtone pranešė gynybos ministrė Judith Collins ir užsienio reikalų ministras Winstonas Petersas, sprendimą ją sudaryti paaiškindami didėjančia pasauline įtampa.
Sraigtasparniai, apie kurių pirkimą pirmą kartą užsiminta gegužės mėnesį, yra aprūpinti kovos su povandeniniais laivais torpedų sistemomis, raketomis „Hellfire“, kulkosvaidžiais ir pažangia tikslaus naikinimo ginklų sistema.
Pasak ministrų, gynybos pajėgos planuoja ateityje papildyti savo atakos priemonių arsenalą nepilotuojamaisiais orlaiviais.
Šaliai, kuri pastaruoju metu daugiausia dėmesio skiria taikos palaikymo ir humanitarinėms misijoms, naudodama senstančius, dažnai gendančius ir kitokių problemų kamuojamus lėktuvus, sraigtasparnius ir laivus, tai – dėmesio vertas sprendimas.
„Pasaulyje, kuriame didėja įtampa, atstumas nebesuteikia Naujajai Zelandijai tokios apsaugos, kokią kadaise suteikdavo“, – sakė J. Collins.
„Gynyba nėra tai, ką galima atidėti, kol prireiks.“
W. Peterso teigimu, Naujoji Zelandija susiduria su „sudėtingiausiomis strateginėmis aplinkybėmis šiuolaikinėje istorijoje“, o vien „diplomatijos nepakanka“.
Paklaustas, kas galėtų būti Naujosios Zelandijos priešai ir kodėl šaliai reikia pažangių ginklų, W. Petersas atsakė, kad jis „pacifistų suvažiavime“ nedalyvauja.
„Kalbame apie gynybos pajėgas. Suprantate, ką tai reiškia? Pagaliau pažvelkite tikrovei į akis.“
Lėktuvai „Airbus A321XLR“ pakeis karinių oro pajėgų lėktuvus „Boeing 757“, kurie ne kartą gesdavo, o premjeras dėl to negalėdavo tęsti tarptautinių kelionių.
J. Collins paaiškino, kad naujieji orlaiviai turėtų būti pradėti naudoti apie 2028 m.
