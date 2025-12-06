Nauji ekologiškų kruizų rinkos dalyviai

Tvarioms ekspedicijoms
ASENAV laivų statykla Valdivijoje, Čilėje, siekia įsitvirtinti šiame sektoriuje, paleisdama naują laivą „Magellan Discoverer“, skirtą tvarių poliarinių kelionių bendrovei „Antarctica21“.
Ši laivų statykla anksčiau pastatė šios linijos laivą „Magellan Explorer“, kuris buvo pristatytas 2019 m.
Naujas laivas buvo nuleistas į vandenį laivų statykloje spalio 24 d., o jo pristatymas numatytas 2026 m. rugsėjį.
„Magellan Discoverer“ turėtų pradėti plaukioti 2026 m. lapkritį.
94 m ilgio laivas yra pirmasis hibridinis dyzelinis-elektrinis poliarinis kruizinis laivas.
Jame bus naudojama ABB „Azipod“ manevravimo technologija ir pažangi energijos kaupimo sistema, maitinama jūrinio tipo ličio baterijomis.
Energijos valdymo sistema užtikrins optimalų variklio efektyvumą, mažesnes emisijas ir tylesnį veikimą.
Laivas turės du 1,8 tūkst. kW hibridinius elektrinius-dyzelinius variklius, kurie atviroje jūroje jam suteiks 14 mazgų greitį.
Korpusas yra PC6 ledo klasės, o laivo grimzlė yra 4,3 m.
Tęsdamas prabangos ir ekspedicijų derinimo tendenciją, „Magellan Discoverer“ kajutės turi privačius balkonus, o maksimalus keleivių skaičius yra 96 žmonės.
Laive yra panoraminė poilsio zona, valgomasis, sauna, lauko kepsnių terasa ir mokslo laboratorija.
Svarbus šuolis inžinerijoje
Pasak ASENAV generalinio direktoriaus Fernando Rodriguez, šis laivas žymi reikšmingą šuolį tvarios inžinerijos srityje.
Laive šiuo metu vyksta vidaus įrengimo ir navigacijos sistemų integravimo darbai.
Vėliau jis bus išbandytas techniniu požiūriu ir gaus jūrų sertifikatą.
Laivas bus registruotas Bahamose, kaip ir „Magellan Explorer“.
Ne mažiau revoliucingas naujas tyrinėjimo kruizinis laivas „Captain Arctic“ taip pat sparčiai progresuoja.
„Goltens Dubai“ pranešė, kad laivo korpusas buvo nuleistas į vandenį spalio 2 d.
Po to prasidėjo paruošiamieji darbai ir laivo korpuso pakrovimas, kad jis būtų pervežtas į „Chantier Naval de l’Ocean Indien“ (CNOI) laivų statyklą Mauricijuje, kur vyksta įrengimo darbai.
Laivo korpusas turėjo pasiekti CNOI laivų statyklą lapkričio 3 d.
Baigtas statyti laivas bus unikalus, jis veiks kaip beveik nulinės emisijos tyrinėjimo laivas Prancūzijos kompanijai SELAR.
Laivas naudos vėjo variklį, o burės taip pat bus aprūpintos integruotais fotovoltiniais saulės baterijų paneliais.
Brėžiniuose matyti penkios standžios burės.
Tikimasi, kad laivas sumažins CO2 emisijas iki 90 proc., palyginti su įprastais laivais.
Neturi nustatytų maršrutų
„Goltens Dubai“ buvo atsakinga už korpuso konstrukciją, pagrindinio stiebo gamybą ir tokių produktų kaip vandeniui nelaidžios durys tiekimą ir montavimą.
Korpuso surinkimas buvo baigtas per 10 mėnesių nuo kilio iki paleidimo.
„Captain Arctic“ bus 70 m ilgio, o burės bus 35 m aukščio ir ištraukiamos.
Jos pagamintos iš aliuminio ir turės 2 tūkst. kvadratinių metrų saulės baterijų.
Laivas taip pat turi du sraigtinius velenus, kurie gamins energiją ir veiks kaip hidroturbinos.
Vanduo bus gaminamas laive atvirkštinio osmoso būdu, o laivo šildymas bus užtikrinamas granulių katilu, kuris naudoja perdirbtas medžio atliekų granules.
Siekiant dar labiau sumažinti poveikį aplinkai, „Captain Arctic“ turės organinių maisto produktų fermentatorius, valymo rezervuarą, kuris transformuoja juodąjį ir pilkąjį vandenį.
Laive tilps 36 keleiviai ir 24 įgulos nariai.
Nėra nustatytų maršrutų, kapitonas nuspręs geriausią maršrutą atsižvelgdamas į esamas sąlygas.
„Captain Arctic“ statyba turėtų būti baigta 2026 m. rugpjūtį.
2027 m. žiemą jis plukdys keleivius į Vikingų fjordus slidinėti ir stebėti Šiaurės pašvaistę Norvegijoje, taip pat užsuks į Svalbardą ir plauks į Grenlandiją.
