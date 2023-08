Saugumo tarnyba: mokytoja okupantams teikė informaciją apie Ukrainos ginkluotąsias pajėgas

Pasirodo, jog išdavikė yra mokytoja iš vieno Kramatorsko licėjaus, dirbusi Rusijos karinės žvalgybos tarnybai GRU.

Rusijos karinės žvalgybos nurodymu ji rinko informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinių, dalyvaujančių kontrpuolime prie Bachmuto, bazių vietas ir jų judėjimą. Rusiją ypač domino duomenys apie Ukrainos gynėjų sunkiųjų šarvuočių ir artilerijos ginklų judėjimo maršrutus.

Išdavikė gautą informaciją Rusijos tinklui perdavė nuotoliniu būdu, per pasiuntinį iš laikinai okupuotos Luhansko srities dalies.

Remiantis pranešimais, okupantams reikėjo žvalgybos informacijos, kad galėtų planuoti karines operacijas, kuriomis siekiama sulėtinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą regione.

„Agentė perdavė informaciją nuotraukomis, su nuoroda į vietą, taip pat pateikė elektronines koordinates. Dėl slaptumo ji pasirašė moteriška Svyaznoy pavarde“, – pranešė Ukrainos saugumo tarnyba.

Be to, per kratas iš sulaikytosios buvo paimtas mobiliojo ryšio telefonas, kurį ji naudojo vykdydama žvalgybą ir ardomąją veiklą Rusijos naudai.

Ukrainos saugumo tarnybos tyrėjai, remdamiesi surinktais įrodymais, informavo moterį apie jai pareikštą įtarimą dėl išdavystės, įvedus karo padėtį.

Teismas jai parinko kardomąją priemonę – suėmimą. Vyksta tyrimas.

Išdavikei gresia įkalinimas iki gyvos galvos.