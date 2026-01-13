Mianmaro kariuomenę palaikanti partija skelbia laimėjusi chuntos surengtus rinkimus

Demokratijos stebėtojų teigimu, šie rinkimai pratęs ginkluotųjų pajėgų valdžią.
Kariuomenė Mianmarą jėga valdė beveik visą jo istoriją po nepriklausomybės paskelbimo, kol dešimtmetį trukęs demokratinis eksperimentas kuriam laikui suteikė civiliams politikams tam tikrą kontrolę.
Tačiau generolai atsiėmė valdžią per 2021 metų perversmą, nušalindami Aung San Suu Kyi (Aung San Su Či) vyriausybę, sulaikydami šią demokratinio judėjimo lyderę ir įstumdami šalį į pilietinį karą.
Chunta prižiūri etapais vykstančius rinkimus ir žada, kad po trečiojo ir paskutinio balsavimo etapo sausio 25 dieną valdžia bus grąžinta žmonėms.
Aung San Suu Kyi yra sulaikyta, jos partija yra paleista, o demokratijos šalininkai teigia, kad rinkimai buvo klastojami vykdant nepritariančiųjų valymą ir įrašant į balsavimo biuletenius daugiausia kariuomenės sąjungininkus iš Sąjungos solidarumo ir plėtros partijos (USDP).
Vienas USDP pareigūnas – kalbėjęs anonimiškai, nes neturėjo įgaliojimų atskleisti rezultatų – naujenų agentūrai AFP sakė, kad sekmadienį vykusiame antrajame balsavimo etape partija „laimėjo 87 vietas iš 100“.
Kartu su patvirtintomis triuškinamomis pergalėmis pirmajame etape, pareigūno pateikti skaičiai rodo, kad partija jau gavo 176 vietas parlamento žemuosiuose rūmuose. Tai šiek tiek daugiau nei pusė iš 330 renkamų pozicijų, užsitikrinta dar net neįvykus trečiajam rinkimų etapui.
Jungtinių Tautų (JT) specialusis pranešėjas žmogaus teisių klausimais Mianmare Tomas Andrewsas (Tomas Endriusas) praėjusią savaitę paskelbtame pareiškime teigė, jog „chunta suplanavo rinkimus taip, kad užtikrintų pergalę savo įgaliotinei, įtvirtintų kariuomenės dominavimą Mianmare ir sukurtų teisėtumo fasadą“.
Mianmaro parlamento žemuosiuose rūmuose yra 440 vietų, tačiau pagal kariuomenės parengtą konstituciją 110 vietų yra rezervuota ginkluotosioms pajėgoms.
Analitikai USDP, kurios daugelis pareigūnų yra atsargos karininkai, vadina pagrindiniu kariuomenės politiniu įrankiu.
Parlamentas turėtų susirinkti kovo mėnesį, kai žemųjų ir aukštųjų rūmų nariai bendrai rinks prezidentą. Chuntos vadovas Min Aung Hlaingas neatmeta galimybės pasitraukti iš vyriausiojo generolo pareigų ir užimti šį civilinį postą.
Naujausi komentarai